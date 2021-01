V Somboru, kde se turnaj konal, Sedláčková porazila dvě soupeřky. Z pohledu verdiktů rozhodčích jednoznačně. Baltabekovou z Kazachstánu i v semifinále Jedinákovou ze Sloveska 5:0.

Narazila až v boji o zlato, Ruska Sychugovová představuje mezinárodní elitu. Má bronzovou medaili z kontinentálního šampionátu a je dvojnásobnou šampionkou své země. „První kolo byla výrazně lepší. Od druhého jsem se zvedla, už to bylo vyrovnanější,“ ohlédla se za bojem mezi provazy.

Velký mezinárodní turnaj se neobešel bez opatření proti šíření koronaviru. Ta byla ale mírnější, než jaká jsou v Česku. „Aby nás pustili do země, musela jsem být otestovaná. To byla ale asi jediná potíž,“ vysvětlila studentka posledního ročníku vysoké školy.

V hale sice diváci chyběli, ale boxeři mohli být bez roušek. Ty byly povinné jen pro trenéry a rozhodčí. A před halou, ve městě? Tam si od omezení odpočinula. „Sice se tam nosí roušky, ale vše je otevřené. Zašli jsme si na kafe do kavárny, do restaurace na jídlo. Když to u nás teď není možné, bylo nám to vzácné. Užila jsem si to,“ usmála se při vzpomínce.

Také počasí v Srbsku bylo přívětivější. „Byla tam sice poměrně zima, trochu sněžilo. S tím, co na nás čekalo doma, se to ale nedá srovnat. Překvapilo mě, kolik je tu sněhu,“ přiznala šok z návratu na Vysočinu.

Srbsko si ale Vendula Sedláčková zase tak moc neužívala. Jako studentka musela myslet na školu. „Vezla jsem si učení s sebou. Když byla volná chvíle, tak jsem se tomu věnovala. Připravovala jsem se na zkoušky, pracovala bakalářce,“ potvrdila, že byla pilná.

Bylo to potřeba. Od pondělí už se školním povinnostem věnuje naplno. Zkouškové období nepočká. „Mám toho opravdu hodně. Tento týden mě každý den čeká jedna zkouška,“ svěřila se.

I proto na box teď nemyslí. Příští měsíc reprezentaci čeká turnaj v Maďarsku, Vendula Sedláčková tam ale nepojede. „Není tam vypsaná má váhová kategorie,“ vysvětlila.