Jak se popere s další výzvou tyčkař Jan Švec? Sám před halovým mistrovstvím České republiky neví, protože o sobě tvrdí, že není závodní typ. Nicméně výkony má výborné, i proto nebude na jedné z prvních letošních velkých atletických akcích v Ostravě chybět.

Jihlavský tyčkař Jan Švec. | Foto: Deník / VLP Externista

Letos už za sebou máte pár závodů, jaká je forma před víkendovým šampionátem?

Já jsem takový nezávodní typ (smích). Moc mně to teď nevychází, i když na trénincích to celkem jde. Jenže na závodech to je, neřekl bych blok, ale prostě hlava dělá hodně.