Druhou skutečností byl brzký start do jara. Už ve středu 26. ledna totiž Nové Veselí čeká domácí semifinálový duel Českého poháru proti Lovosicím. „Standardně by přitom jaro začínalo až o dva týdny později,“ připomněl.

Jeho svěřenci z toho zprvu, celkem logicky, nebyli příliš nadšení. „Nejprve to nechápali a dost se ksichtili, když jsem jim to oznamoval. Pak jsem ovšem vysvětlil, že vzhledem ke zmíněným okolnostem nemůžeme začít až zkraje ledna, to by bylo pozdě,“ zdůraznil.

Důvod je poměrně prostý. „V posledních podzimních zápasech bylo cítit, že jsme kondičně odešli, nemělo to od nás potřebnou šťávu a energii,“ všiml si.

To byl dost podstatný rozdíl od vydařeného vstupu do letošního ročníku. V něm dokázali házenkáři Nového Veselí zdolat, mimo jiných, také mistrovskou Plzeň. „Jsem přesvědčený, že největším faktorem toho, že jsme zápasy v úvodu sezony zvládli, bylo to, že jsme byli kondičně výborně připravení. Tento fakt pokaždé v závěrech obou poločasů jednotlivých utkání rozhodoval v náš prospěch. Postupně nám ale fyzické síly odcházely, potřebujeme je získat zpět,“ potvrdil.

Jak tedy vypadal program hráčů klubu z Vysočiny okolo vánočních svátků? „Celý týden, až do středy dvaadvacátého, jsme trénovali. Následně měli hráči volno, ale už tři dny po Štědrém dnu jsme až do Silvestra absolvovali tři náročné běžecké a dva posilovací tréninky. Byť se na to chlapci zpočátku příliš netvářili, poctivě všechno odmakali na sto procent, za to je musím pochválit,“ vysekl poklonu svému týmu.

Dvě třetiny kádru se přitom připravovaly individuálně, když využívaly prostředí hal v oddílech, kde s házenou začínaly. „Obvolal jsem tyto kluby a jejich trenéry s tím, aby našim hráčům možnost této přípravy umožnili. Moc mě těší, že nám všichni vyšli vstříc,“ ocenil dobrou spolupráci.

Svým svěřencům v tom, že stanovené úkoly stoprocentně splní, Kostka věřil. „Ti kluci přece dobře vědí, že to dělají především pro sebe. Navíc trenér není žádný blbec, aby po prvním společném týdnu nepoznal, kdo se jak individuálně připravoval. To bych okamžitě věděl, že se na to někteří vykašlali. Po prvním společném týdnu od tohoto pondělí jsem ale viděl, že chlapci nic nevypustili,“ lebedil si.

V současnosti se v Novém Veselí zaměřují především na výbušnost a sílu jejich hráčů. „Proto jsem klukům předtím zdůrazňoval, že musí nabrat fyzičku, protože od ledna budeme pracovat na jejich výbušné síle. Kromě toho se věnujeme také kondiční stránce a pilujeme rovněž náš herní systém. Hned na úvod jara nás čekají důležité zápas v poháru s Lovosicemi a v lize s Jičínem, musíme být připraveni,“ podotkl.

Tento týden zakončují házenkáři Nového Veselí herním soustředěním. „V pátek si dáme poslední trénink doma a vyrazíme do Rakouska na krátké víkendové soustředění,“ potvrdil.

Jaká bude jeho náplň? „Podobná, jaká se nám v létě osvědčila ve slovinském Velenje. Zajdeme si na zápas rakouské ligy žen, v sobotu večer si zahrajeme různé hry, posedíme, prostě takové to klasické utužení party,“ nastínil Kostka.