Lukáš Krpálek byl do letošního roku totiž posledním českým juniorským medailistou. Rovněž bronz získal v roce 2009.

Zatímco Krpálek začínal v SK Jihlava, Daniel Pochop je odchovancem Judo Orel Žďár nad Sázavou. Odtud jsou ale jejich cesty již podobné.

Oba ze svých klubů odešli do brněnského centra, aby nakonec zakotvili v nejlepším judistickém celku u nás - USK Praha. „I když u dětí se to tak ještě moc nepozná, Dan byl od začátku dobrý,“ ohlíží se za jeho začátky trenér René Pintera. „On není moc vysoký, ale má výborné fyzické předpoklady.“

Pochop nastupuje v kategorii od třiasedmdesáti kilogramů, takže i jeho projev na žíněnce je trochu jiný. „Lukáš vyhrává na fyzickou kondici, kdy jeho zápasy jsou hodně dlouhé. Dan to má přece jenom trošku jinak,“ potvrzuje Pintera

Každopádně Daniel Pochop cestu k úspěchu prošlapanou Lukášem Krpálkem našel. Přejme mu, aby z ní nesešel a po čase jsme opět mohli slavit další judistickou olympijskou medaili pro Vysočinu.



Cítil jsem se celý den dobře, prozradil Pochop v rozhovoru pro server czechjudo.org



Jak ti zní, že jsi medailistou z juniorského mistrovství světa?

No, zní mi to úplně neuvěřitelně, pomaličku mi začíná docházet, co se vůbec stalo. A zní mi to čím dál lépe.



Co se ti honilo hlavou při medailovém ceremoniálu?

Neskutečný pocit radosti a spokojenosti.



Prozradíš nějakou zajímavou gratulaci, kterou jsi dostal?

To bylo od vrátného z Folimanky, který to vzkázal po naši fyzioterapeutce Dádě. A perličku přidal Pavel Petřikov starší, který mi napsal, že moc gratuluje, ale že mi někdo posprejoval auto.



Turnaj byl mimořádně obsazený, pral ses se šesti soupeři. Jak důležitá byla kondice?

Kondice je důležitá snad na všech našich závodech, často se díky ní vyhrává, což si myslím, že dneska rozhodlo v boji o třetí místo.



A jak byla tak dlouhá soutěž náročná psychicky?

Psychicky to pro mě nebylo nějak moc náročné. Cítil jsem se dneska velmi dobře a šel jsem prostě prodat to, co jsem měl natrénováno.



Co bylo příčinou tvého úspěchu?

Oproti předešlému mistrovství Evropy se toho v přípravě na mistrovství světa hodně změnilo. Zařadil jsem opět svou silovou přípravu, o které všem tvrdím, že je pro mě velmi důležitá. Bohužel před Evropou to nebylo možné kvůli zranění ruky, takže pomyšlení na mrtvé tahy a strongman disciplíny bylo nulové.



Je některá z výher v turnaji, kterou řadíš nad ostatní?

Každá výhra je důležitá! Kdybych prohrál první zápas, tak se nedostanu do boje o třetí místo. Kdybych prohrál v boji o třetí místo, tak třetí nejsem, takže určitě žádnou výhru neřadím nad ostatní.



Věděl jsi před soutěží, že dosud poslední medaili pro Česko na MS juniorů získal v roce 2009 Lukáš Krpálek?

Tušil jsem to, ale nepřemýšlel jsem o tom.