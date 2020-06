Letošní čtvrtý závod Poháru Běžce Vysočiny má svou tradici a je oblíbenou zkouškou vytrvalosti. „Když duchovní otec Běžce Vysočiny Milan Jelen přišel v roce šestasedmdesát na Rudný, tak tratě vyměřené a trvale označené a nazvané Stezkou míru, v prvním nadšení označil za hodné mistrovství republiky,“ vrací se o více než čtyřicet let zpět Bohumil Novák.

Okolo Rudného se ale už neběhá v tak krásném prostředí. Závod ovlivnilo nejen počasí – pořadatelé museli letos jeden úsek kvůli špatnému terénu oželet a prodloužit ho o dvě stě metrů po asfaltu – ale hlavně kácení lesa. „Zimní masivní těžba dřeva, v prostoru mezi krematoriem a modřínovou alejí, zcela změnila jeho tvář. Nejhezčí část trasy závodu tím byla zničena. Pěšina kolem krematoria se těžko hledá, následné průseky neexistují. Proto byla z velké části vytyčena nová trať,“ popisuje Novák.

V pátek čítala osm kilometrů a šest set metrů, což jihlavský Jakub Exner ze Swoboda Pteamu zvládl zaběhnout za 31:09. „Podmínky byly oproti Opatovu lehčí. Tolik se to nebořilo. Je sice pravda, že bylo dost bláta, ale nebylo to tak hrozné,“ hodnotil běh celkový vítěz jednačtyřicátého ročníku Okolo Rudného. „Mě se běželo dobře. Mám to doma, vlastně se na tu trať koukám z obýváku. Tak jsem si ji byl před tím proběhnout, protože se kvůli těžbě změnila. Šel jsem to spíš tréninkově, abych věděl, jaké boty zvolit. A asi jsem vybral dobře, když jsem vyhrál,“ zasmál se Exner.

Druhý v cíli se objevil o osm vteřin později batelovský Jaroslav Vítek, který opanoval kategorii mužů do 49 let. „My jsme šli první kolo ve skupince, ve druhém jsme zůstali jen s Jardou a Petrem Miláčkem. Já jsem na posledním půlkilometru zrychlil a oni to mé tempo neakceptovali. Věděl jsem, že s Jardou závodit na posledních pár metrech nemůžu. On je můj tréninkový partner a má lepší sprinterské vlohy,“ prozradil.

Exner s Vítkem si navíc takřka stejný scénář zopakovali o den později na třebíčském běžeckém poháru. „Když už ty závody jsou, snažíme se dávat dva za víkend. A vlastně to bylo hodně podobné, já jsem Jardu porazil podobným způsobem. Oplatil jsem mu ten Opatov, kde mě předběhl. A teď už nad ním vedu,“ pousmál se běžec ze Zborné.

Tam v pátek podala mezi ženami nejlepší výkon Olga Krčálová. Polenské běžkyni stačilo na 4,3 km dlouhou trať necelých osmnáct minut. S třicetivteřinovým zpožděním ji následovala Lucie Sárová z Nového Města na Moravě. Velká bitva byla o celkový bronz. Bok po boku dobíhali do finiše Andrea Frolíková a Michaela Matoušová. Nakonec jediná vteřina hovořila ve prospěch první jmenované.

Tento pátek se jarní část Poháru Běžce Vysočiny uzavře. Jarní běh Pávov se uskuteční po pětačtyřicáté. Start mládežnických kategorií je naplánován na 17 hodin a zázemí bude jako obvykle v autokempinku Pávov.

Okolo Rudného

Muži 20 - 29 let (8,6 km): 1. Vacek (Jihlava OK) 31:51, 2. Šorf (Havlíčkův Brod) 37:56, 3. Laštovička (Brzkov K-BOB) 38:37.

Muži 30 - 39 let: 1. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 31:09, 2. Miláček (Ledeč nad Sáz.) 31:24, 3. Eremka (Humpolec) 31:48.

Muži 40 - 49 let: 1. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 31:17, 2. Srb (Jihlava Běžec Vysočiny) 31:57, 3. Venhoda (Jihlava OK) 34:56.

Muži 50 - 59 let: 1. Němec (Hornice Třebelovice) 38:26, 2. Melecha (Žirovnice Miko Kennel) 39:00, 3. Berky (Světlá nad Sáz. AZ tým) 40:12.

Muži 60 - 69 let: 1. Tománek (Nová Včelnice TJ) 40:09, 2. Procházka (Jihlava Bosch Diesel 40:31, 3. Havlík (Kunžak) 41:08.

Muži nad 70 let (4,3 km): 1. Pánek (Žirovnice IPC 22:30, 2. Koukal (Stařeč TJ Sokol) 23:07, 3. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 25:25.

Ženy 20 - 34 let: 1. Sárová (Nové Město na Mor. AO) 18:22, 2. Matoušová (Jihlava) 20:45, 3. Vaňková (Rantířov u Jihlavy) 21:46.

Ženy 35 - 44 let: 1. Krčálová (Polná) 17:55, 2. Frolíková (Polná Běžecký tým) 20:44, 3. Filippi (Světlá nad Sáz. AZ tým) 21:47.

Ženy nad 45 let: 1. Dvořáková (Záborná) 4D 21:05, 2. Turňová (Jihlava) 25:16, 3. Adamová (Jihlava) 26:33.