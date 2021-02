Halovou sezonu zřejmě národní házenkáři budou muset odpískat úplně celou. „Myslím, že březen, kdy bychom ještě měli chodit do haly, moc reálně nevypadá, tak snad od dubna to začne trochu fungovat,“ přeje si jeden z trenérů SK Autonot Jihlava Luboš Nožička. „Bohužel jsme přišli o několik mládežnických turnajů i Memoriál Josefa Volného, což bude první přerušení této tradiční akce,“ poukázal na letošní zrušený čtyřiadvacátý ročník mužského klání.

Stejně jako pro ostatní sportovce je tato doba i pro národní házenkáře velmi těžká. Zároveň ale Nožička věří, že se vše vrátí do starých kolejí a na hřišti se znovu bude moci trénovat a následně i bojovat o body. „Jaké tohle bude mít následky, to nikdo neví. Ale já doufám v to, že se vrátíme k pohybu a za pomoci rodičů se nejen házená, ale i sport obecně, rozjede,“ přeje si a dodává: „Děti se na kolektiv a partu budou těšit, a i když to nemohu říci stoprocentně, podle mě odliv nehrozí.“

Důvodem návratu by mohla být i rozehraná sezona. Většina týmů SK Autonot totiž odehrála v Jihomoravském oblastním přeboru většinu zápasů. „My jsme ten podzim tak hrozný neměli, hrálo se až do poloviny října a skoro tři čtvrtě utkání se odehrálo,“ nastínil Luboš Nožička. „Věřím, že se tento ročník stihne. Nyní je to rozlosované tak, že by se mělo hrát od dubna. A i kdyby to bylo později, tak se to může zmáčknout a hrát v sobotu i v neděli,“ udal jednu z možností.

V jakém stavu se hráči vrátí na hřiště, ale trenéři národních házenkářů z Jihlavy netuší. „Bylo to spíše na nich, my je požádali, aby na sobě pracovali. Věříme, že ten pohyb jim chybí, a je dobře, že alespoň ta zima nějaký čas byla. I když kolektivní sport nic nenahradí. Ve dvou trénovat nemá žádný význam,“ reaguje Luboš Nožička.

Ten by byl rád, kdyby se jaro stihlo odehrát a výkonnost týmů šla nahoru. „Máme týmů dost, a věřím, že z té kvantity vyjde i kvalita a v dalších ročnících budeme schopni myslet na cíle nejvyšší. Do druhé ligy dospělých bychom se chtěli dostat do dvou let,“ plánuje jeden z trenérů.