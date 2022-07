Výkonem však Gladiators naznačili, že právem patří k elitě tuzemského amerického fotbalu. „V následujících řekněme pěti letech nemůže být pro náš tým jiný cíl než účast v Czech Bowlu,“ tvrdí přesvědčivě Michal Reng.

Ztrátu doháněli marně. Prague Lions rozebrali Gladiators hned v první čtvrtině

Rovněž z dalších slov osmadvacetiletého defenzivního hráče vyplývá, že vůbec nepochybuje o další finálové účasti. „Příští rok to bude zase o něco vyšperkovanější, protože teď to máme s Lions 1:1 na vítězství. Zkusíme to vyhrát znova,“ věří Reng.

Celé hodnocení finálového utkání pohledem Michala Renga si poslechněte v našem videorozhovoru.