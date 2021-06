Bouřková přeháňka před závodem nejenže posunula čas startu, ale také možná ovlivnila účast, zvláště u místní mládeže. „Zatímco v loňském roce stálo na startu třicet dětí, letos to byla polovina,“ všiml si hlavní časoměřič Bohumil Novák.

Nicméně nepřízeň počasí neodradila ostatní běžce. Na takřka devítikilometrovou trať, tvořenou dvěma okruhy, vyrazily mužské kategorie do 69 let. Hned tři běžci stlačili čas pod dvaatřicet minut. Jaroslav Vítek nakonec svůj náskok před dotírajícím druhým Davidem Vaňkem a třetím Petrem Miláčkem udržel, a stal se vítězem páté prověrky letošní sezony Poháru Běžce Vysočiny. Čtvrtý v cíli byl vítěz mužů do 29 let Vojtěch Vacek.

Ženy měly před sebou poloviční dávku, a stejně jako před týdnem to byla Olga Krčálová, která ukázala všem svým sokyním záda. Druhá do cíle dorazila vítězka kategorie do 34 let Klára Kubínová z Rantířova, hned po ní doběhla kněžická juniorka Michaela Slabá.