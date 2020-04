Druholigová sezona stolních tenistek se přerušila, pouhá dvě kola před úplným závěrem! „Momentálně to stopli a až po třicátém dubnu budeme vědět, jestli se sezona zruší, nebo se výsledky nechají. Bohužel problém v naší soutěži je, že nemáme stejný počet odehraných zápasů,“ říká jedna z hráček SK Jihlava Michaela Vondrová (za svobodna Morkusová). „Samozřejmě budeme respektovat rozhodnutí ČAST (Česká asociace stolního tenisu – pozn. red.),“ doplňuje.

OPĚT TĚŽKÁ SEZONA

Její tým drží po 16. kole osmou příčku a chybí mu k dohrání dva zápasy. Na sestupové deváté místo, které patří Ústí nad Orlicí B, má náskok dvou bodů, takže jistotu záchrany ještě SK nemá. „Už loni jsme se zachránili jen tak tak, těsně o skóre, takže jsme čekali, že i letos to bude náročné. Ale doufáme, že se udržíme a příští rok to pro nás bude zase o něco lepší a budeme se pohybovat někde ve středu tabulky,“ přála by si Vondrová.

MLADÉ HRÁČKY TO MAJÍ TĚŽKÉ

Přiznala ovšem, že je těžké poskládat konkurenceschopný tým. „Pár holčin tady máme, ale bohužel tu chybí nějaká divize, která by byla takovou přestupnou stanicí pro mladé hráčky, jako to mají třeba na jižní Moravě. Naše holky totiž hrají okres proti chlapům, a když pak skočí hned do ligy, je to pro ně těžké, protože prohrávají. A to není zrovna extra velká motivace. Musí je to přece bavit,“ tvrdí Michaela Vondrová. „Navíc liga se hraje o víkendu, je to takřka na celý den, takže sehnat někoho, kdo tomu ten čas obětuje, je těžké. Kór v dnešní době, kdy je spousta lákadel, a nejen těch sportovních,“ doplňuje.

VÝZVY SE NEBOJÍ

Nicméně čerta na zeď nemaluje. Naopak. Ráda by prý ještě zažila dobu, kdy se v krajském městě Vysočiny bude hrát první liga. „Určitě bychom si to ještě chtěli vyzkoušet,“ nebála by se další výzvy Vondrová, ačkoliv cesta k tomuto cíli bude trnitá. „Pokud bychom chtěli hrát vyšší soutěž, tak bychom museli, nechci říci posbírat, ale domluvit se s kluby napříč celou Vysočinou. Kvalitní hráčky tady jsou. Ale jsou to holky na školách, které teď hrají například za Moravský Krumlov, a které by to mohly hrát, až se vrátí. Ale je to i o penězích, protože první liga je náročnější na finance,“ ví Michaela Vondrová.

KRÁSNÉ VZPOMÍNKY

Ta si také pamatuje nejúspěšnější éru, kdy byly jihlavské stolní tenistky postrachem prvoligových celků. „První liga tady byla pět let a vzpomínám si, že jsme první rok hrály o záchranu. To víte, nová soutěž,“ pousmála se. „Ale pak jsme také byli nahoře, a byl i ročník, kdy jsme hráli o postup do extraligy. To nás samozřejmě hodně bavilo, bylo to super,“ vzpomíná na úspěšnou sestavu, kterou tvořila společně s Martinou Vávrovou, Pavlou Růžičkovou a Petrou Červinkovou.

TRENÉRKA JE SRDCAŘ

Teď je prý ale jiná doba. „To jsem byla na gymplu, člověk mohl pravidelně trénovat. Ale když se šlo na vysokou, už ty příležitosti k tréninkům moc nebyly. A teď už pracuji, a to je zase jiné. Ale nejsme profi klub, hrajeme to pro radost a pro relax,“ odvodňuje, proč se spadlo do druhé ligy. „Ta k Jihlavě patří. Než jsem začínala hrát, tak tady byla vždy. Tehdy to táhla naše paní trenérka Bartošová, která i teď někdy zaskočí. Loni nám zase pomohla. Díky tomu, že s námi jednou odjela hrát, jsme tu ligu zachránili. Ona je ohromný srdcař,“ uzavírá jedna ze svěřenkyň.