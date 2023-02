Dvacetiletý Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) obhajoval loňský halový titul, ale letos jel do Ostravy s cílem získat jakoukoli medaili a vylepšit sezonní osobní maximum. Povedlo se mu obojí. Už ve třetím rozběhu, který ovládl, vyrovnal svůj letošní osobní výkon 21,30, ve finále pak z tohoto času ubral dalších dvaadvacet setin sekundy. „S časem i výkonem jsem spokojený, konečně se mi závod povedl,“ pochvaloval si sám jihlavský atlet. „Rozběh nenaznačoval, že by to takhle mohlo vyjít, ale před finále jsem se už cítil líp,“ dodával Eduard Kubelík.