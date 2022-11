Zdroj: grafika DeníkVzhledem k blížícím se světovým akcím ale již nešlo stavbu odkládat. „Zatím jsme ve fázi, že máme slíbených osmdesát milionů od Kraje Vysočina, plus něco dofinancováváme ze svazového rozpočtu,“ prozradil Jiří Hamza.

Na přelomu února a března příštího roku se v Novém Městě pojedou závody Světového poháru. Již v jeho průběhu budou patrny první výsledky přestavby stadionu. „Momentálně jedeme první etapu výstavby. Předěláváme tiskové středisko, abychom vyhověli novým normám. Rozšiřujeme tratě, opravovali jsme střelnici včetně osvětlení a děláme základovou desku na budoucí tribunu E,“ popisuje Hamza.

Určité práce probíhají také na dalších tribunách. „Pod tubusy by měl vzniknout relativně menší divácký blok, ten co tam býval vždycky montovaný, čili známý sektor D,“ vysvětluje Vlastimil Jakeš, viceprezident Českého svazu biatlonu a člen výboru SK Nové Město na Moravě. „V oblouku na stadionu vyroste klasicky, letos již naposledy, montovaná tribuna. Potom by tam měl stát trvalý objekt se zázemím pro týmy.“

Vizualizaci budoucí podoby Vysočina Areny si prohlédněte zde:

Nová tribuna v cílovém prostoru nebude sloužit jen divákům. „Stavební práce se naplno rozeběhly na konci října. Pokládají se tam základy nového segmentu, tribuny E,“ doplňuje Jan Skřička, organizační výbor Světového poháru 2023. „Ta bude současně sloužit jako sportovně technické zázemí pro týmy.“

Součástí první etapy rekonstrukcí je také úprava trati. Konkrétně především zbudování nového křížení ve stoupání na stadion. „Celá první etapa se musí stihnout do Světového poháru. Potom se práce přeruší, a od dubna budeme pokračovat v dalších pracích tak, abychom vše do mistrovství světa stihli,“ uzavřel Skřička.

Rozhovor s prezidentem Českého svazu biatlonu Jiřím Hamzou přineseme v úterý.