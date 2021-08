Dva osmnáctiletí atleti z Vysočiny, oba vítězové disciplín na domácím juniorském republikovém šampionátu v Kladně, završí letošní sezonu starty na nadcházejícím juniorském atletickém mistrovství světa. Šampionát v keňském hlavním městě Nairobi, česká výprava se do Afriky vydá v pátek. Nominační požadavky splnili jihlavský Eduard Kubelík, jehož čeká start v běhu na dvě stě metrů, a třebíčský Michal Krátký, který poběží čtyři sta metrů překážek.

Sprinter Eduard Kubelík po úspěšném evropském šampionátu s trenérkou Evou Suchou. | Foto: se souhlasem Eduarda Kubelíka

Eduard Kubelík cestuje do Nairobi jako vicemistr Evropy, jímž se stal v polovině července na juniorském kontinentálním šampionátu v estonském Tallinnu, kde navíc časem 20,82 opět vylepšil národní rekord své věkové kategorie. „V Nairobi se chci dostat do finále, podle tabulek by to mělo být v mých silách,“ řekl před odletem talentovaný sprinter z Třeště, který je členem klubu Atletika Jihlava. „Pokud to podmínky dovolí, chtěl bych na dvoustovce zaběhnout čas pod 20,80,“ dodal Kubelík.