Trenére, jak byste zhodnotil výkon týmu v prvním utkání sezony?

Určitě jsem spokojen s tím, jak to dopadlo. Skóre bylo jednoznačné, ale moje spokojenost pramení z více důvodů. Především z toho, že jsme konečně začali hrát. Bylo to dlouhé čekání, spousta práce, nakonec se to povedlo. Velkou úlevou je také to, že tým funguje. Nejen na hřišti, ale i partou. Můžeme pracovat, aniž by se kluci hádali nebo byly jakékoliv problémy.

A konkrétně na hřišti?

Potěšilo mě, že průběh zápasu byl, pokud se týká spolupráce týmu, v podstatě bez problémů. To je pro mě, jako trenéra, naprosto klíčové. Zápas s Blades potvrdil, že takto můžeme hrát až do konce sezony.

V první čtvrtině byl ještě výkon takový syrový, Blades vás zatlačili. Měl jste v té fázi obavy, zda vaše hra a souhra nových spoluhráčů bude fungovat?

Nějak extra nervózní jsem nebyl. Vzájemně jsme si říkali, že jde opravdu o první zápas, protože my jsme nehráli žádnou přípravu. Takže jsme čekali, že zpočátku budeme možná trochu nervózní. Ale když jsem viděl, že obrana funguje, tušil jsem, že je jen otázkou času, kdy se chytí i útok. To co naše obrana a útok předváděly na tréninku byl v našich podmínkách opravdu fotbal na nejvyšší úrovni. Když jsme poprvé bodovali, bylo to už bez problémů.

Představili jste nového klíčového hráče, quarterbacka Joey Bradleyho. Jak jste byl spokojen s jeho výkonem?

Přiznávám, že jsem žádná očekávání ani neměl. Jeho příchod se udál tak rychle… On přijel v půlce července, a hned na prvních trénincích jsme viděli, že je to hodně kvalitní hráč. Trošku jiný než Reginald Langford, na kterého jsme byli zvyklí. Nechci je porovnávat, jestli je lepší nebo horší, on je prostě jiný. Otázkou pouze bylo, jak se sžije s týmem osobnostně. To otestuje vždy až zápas. Z mého pohledu to bylo výborné, je to profesionál každým coulem a pro mě to znamená úlevu, že se nemusím o útok pod jeho vedením vůbec starat.

V ostatních zápasech prvního kola Paddock ligy překvapili přerovští Mammoths, kteří zdolali Ostrava Steelers. Vy jste sice pozdějšího loňského finalistu vloni jako nováček také porazili, ale přesto. Bylo to i pro vás překvapení?

Myslím si, že to je určitě překvapivý výsledek. Ono se hovořilo o tom, že Ostrava prochází určitou obměnou. Čekalo se, že budou zřejmě slabší než vloni. A jak jste říkal, když přijde tým z druhé ligy, je v prvním kole natěšený. Zvlášť, když hraje doma a před televizními kamerami, tak do toho dá všechno. Takový výsledek určitě přispěje k větší dramatizaci sezony.

Jiný nováček, Prague Mustangs, vás čeká ve druhém kole. První zápas Mustangům nevyšel a prohráli v Plzni o dvacet bodů.

My je známe z předloňska z druhé ligy. Ještě jsem video jejich zápasu v Plzni neviděl (rozhovor vznikl v pondělí dopoledne – pozn. aut.), ale mají nějaké posily a především hodně zkušeného trenéra. My jsme se připravovali v bloku na první dva zápasy, ale na Mustangy bez videa, protože jsem věděli, že pro nás jejich starší zápasy nebudou směrodatné. Čekali jsme až na první zápas s Plzní. Oni také, jako Přerov, mohou být v prvním domácím zápase nadšení, takže určitě nehrozí nějaké podcenění. Je to náš první venkovní zápas, ty jsou většinou takové pohodové. Prostě se tam pojede a odehraje zápas. (smích)