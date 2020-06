Na zdolání 140 km je určen časový limit. Od pátečního večera do nedělní půlnoci. „Sejdeme se v pátek o půl osmé u sousoší Cyrila a Metoděje v Třebíči, poté se vlastními auty přesuneme do Raabsu, odkud odstartujeme v deset hodin večer,“ nastiňuje jeden z organizátorů Lukáš Charvát.

Ačkoliv jde o běh, žádné závodění a dostihy v tom nehledejte. Naopak. „Bude to více méně pro hobíky. Tak to avizuji. Nejde o čas, ale primárně o zábavu. Nás baví běh dělat kulturním zážitkem. Víc než sport v tom vidíme, že si lidi pokoří své limity. Běháme pomalu, povídáme si u toho, natáčíme se, fotíme. Myslím, že běhu tím dáváme druhý rozměr,“ doplňuje jeden z členů Rozběháme Třebíč.

Z Raabsu do Jihlavy je to pořádný kus cesty, kterou ale není potřeba zdolat celou. Je na každém, kolik si zvolí kilometrů a kde začne a kde skončí. „Všichni nás budou moci sledovat online, takže budou vědět, kde se právě nacházíme, a kde se mohou připojit. Několik z nás to bude chtít uběhnout celé,“ přidává Charvát, který také doplnil, že celou cestu bude k dispozici i doprovodné vozidlo.

A nemusí se jen běžet! Jet se může na kole nebo koloběžce. „Je to jedinečná svou délkou. A člověk díky tomu může být součástí něčeho velkého. Jak já říkám, bude to nejdelší běžecká párty. A my za to nic nechceme,“ komentuje jeden z organizátorů, jehož tým připravil pro každého, kdo absolvuje alespoň pět kilometrů, diplom a medaili.

V budoucnu by tuto výzvu tým Rozběhej Třebíč rád opakoval. „Tahle trasa má potenciál. A náš vnitřní plán je takový, že si teď vykoušíme nultý ročník, a příště bychom to mohli spojit třeba s nějakou charitou,“ uzavírá a poukazuje na web www.sestadvacitka.cz, kde jsou všechny potřebné informace.