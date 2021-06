Pocity po absolvování závodu, který se jel ve slovenských Bánovcích nad Bebravou, byly očekávatelné. „Měla jsem samozřejmě především obrovskou radost," řekla Neumanová v telefonickém rozhovoru pro ČTK.

Téměř stokilometrovou trať zvládla dvaadvacetiletá cyklistka v čase 2:26:43. „Závod byl náročný spíše psychicky než fyzicky. Částečně i tím, jak byl pomalý oproti tomu, jak se jezdí venku. Ale bohužel to tady takhle prostě je. Dukla tam byla pořád v přečíslení osmi lidí, takže s tím nešlo nic moc dělat," uvedla Neumanová.

Na český cyklistický trůn se talentovaná závodnice vrátila po dvou letech, protože loni skončila druhá. Ve srovnání s předloňským titulem si toho letošního váží třebíčská cyklistka o něco více. „Přece jen jsem měla více zkušeností a i ta očekávání byla velká. Jsem ráda, že jsem to unesla a všechno zvládla. Navíc v roce 2019 jsme měly tu převahu v pelotonu my, když jsem byla ještě v Dukle," připomněla Neumanová, která aktuálně obléká dres španělského týmu Burgos Alimenta Women Cycling Sport.

A co ji čeká v nejbližší době? „Teď jsem se přesunula zpátky do Švýcarska, kde budu trénovat. S týmem nás čekají závody v Belgii a Holandsku. Pak bude následovat přesun do Česka. Kdybych opravdu jela na olympiádu, tak bude následovat příprava na odlet do Tokia, ale to se teprve uvidí, co a jak bude," podotkla.

Oslavy mistrovského titulu zatím odložila. „Na ní dojde až po sezoně, tam na to bude více času," usmívala se Tereza Neumanová.