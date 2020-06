Ale co vlastně je vhodná strava? Deník oslovil experty i sportovce. „V mládí jsem jedla hodně smažených, ale i průmyslově zpracovaných potravin, obzvlášť sladkostí. Od trenérů i doktorů jsem často slýchávala, že jsem tlustá a že s tím mám něco dělat. Na druhou stranu mi nikdo moc neřekl jak,“ povídá Eva Vrabcová Nývltová, kdysi běžkyně na lyžích a nyní elitní vytrvalkyně, bronzová žena z mistrovství Evropy 2018 v maratonu.

A to je právě ono. S patřičnou osvětou se musí začít co nejdřív, tedy u dětí. Toto téma opět probudila uniklá nahrávka z kabiny hokejových dorostenců Techniky Brno, v níž trenér Martin Stloukal dost expresivně sestavuje jídelníček svých svěřenců.

Zdroj: Deník„V tomto věku je důležité děti naučit, co je správně a hlavně vysvětlit, proč to tak je. To mi v jeho proslovu zásadně chybí,“ sděluje Michal Kumstát, odborník na výživu z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Trenéři už si dnes uvědomují, že strava je klíčem k úspěchu. A ne všichni na to jdou jako Stloukal.

„Auto jede jinak, když do něj nalijete benzin, který ležel dva roky u dědy v garáži v kanystru, než když na pumpě natankujete stooktanový benzin. Je jedno, zda jde o mercedes, či škodovku,“ vystihuje důležitost jídelníčku Lubomír Vojta, trenér dráhových cyklistů Dukly Brno a reprezentace do 23 let.

O stravu musí dbát rodiče

Na stravu dětí musejí dbát především rodiče, ale ve sportovních oddílech tato role připadá trenérům.

„Uniklý rozhovor ukázal, jak obtížnou roli trenér má. Není možné, aby odborně obsáhl všechny faktory tréninku. Spíš to vyvolává otázku, jak důležité je věnovat sportovní výživě pozornost. Chce to vychovávat kvalifikované trenéry, motivované k dalšímu vzdělávání, nebo se nebát oslovit odborníka,“ nabádá Kumstát.

Co se týče výzkumů zaměřených na výkonnostně sportující děti a jejich stravu, je toto téma zatím takřka neprobádané. „Pro sportující mládež neexistují výživová doporučení, všechna existující vycházejí z dat na dospělé populaci,“ líčí Kumstát,bývalý český reprezentant v olympijském triatlonu.

Dítě na rozdíl od dospělého prochází vývojem, takže potřebuje stravu, jež obsahuje všechny makroživiny, tedy sacharidy, tuky i bílkoviny. „Růst dítěte zvyšuje nároky na energii a bílkoviny pro správnou tvorbu svalové tkáně, ale i na některé mikroživiny, je vhodné zvýšit příjem vápníku, vitaminu D a železa,“ říká odborník z katedry podpory zdraví.

Nedostatečné stravování může mít nedozírné následky především u dospívajících dívek. „Holky se z různých důvodů snaží udržet figuru, omezují příjem energie, ale při sportu to může končit nedostatečným rozvojem kostní tkáně, který je často v budoucnosti nezvratný. U takových dívek je v dospělosti zvýšené riziko řídnutí kostí,“ upozorňuje Kumstát.

Správná strava se projeví na výkonu a souvisí i s délkou kariéry. „Když jsem bydlel u rodičů, jedl jsem jinak. Čím jsem starší, víc si dávám pozor. Snažím se jíst střídměji. To je jeden z receptů na mou dlouhověkost,“ usmívá se opavský fotbalista Pavel Zavadil, ve 42 letech nejstarší hráč nejvyšší soutěže.