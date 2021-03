Původně se měl Zámecký vrch konat 8. a 9. května. Nový termín je 17. a 18. července. „Jubilejní čtyřicátý ročník MANN-FILTER Zámeckého vrchu 2021 jsme rozhodně nechtěli uspořádat bez diváků nebo s výrazným omezením jejich počtu,“ zdůraznil za pořadatele z ASK Náměšť nad Oslavou ředitel Zámeckého vrchu Ivan Rybníček.

S novým termínem začali organizátoři Zámeckého vrchu pracovat už v lednu. „S ohledem na tehdejší vývoj pandemie jsme usoudili, že květnový termín nejspíš ani letos nebude reálný,“ vracel se k rozhodnut.

V Náměšti předpokládají, že do poloviny července koronavirová pandemie natolik oslabí, že se divácky atraktivní motoristické akce negativně nedotkne. V podobné situaci, navíc hodně nečekaně, se ocitli už loni. Přesun závodu do vrchu do druhé poloviny července se ukázal jako více než prozíravý. „Loňský Zámecký vrch jsme mohli v červenci uspořádat bez větších omezení pro návštěvníky. Všechno jsme tehdy konzultovali s krajskou hygienou, spolupráce fungovala, hygienická doporučení jsme zvládli zajistit,“ připomenul Ivan Rybníček.

Loňský Zámecký vrch byl navíc úspěšný i po sportovní stránce. Francouzský jezdec Sébastien Petit vytvořil nový traťový rekord, který má tak od 19. července 2020 hodnotu 51,92 sekund.

Motoristický Zámecký vrch se v Náměšti nad Oslavou zrodil před čtyřmi desítkami let, tehdy ho místní nadšenci pořádali pod Svazarmem. Akce se tradičně konala o druhém květnovém víkendu. „V celé historii jsme závod překládali dvakrát kvůli povodním do června a loni kvůli pandemii do července,“ poukázal na historické okolnosti závodu.

Seriálu Mezinárodního mistrovství v závodech automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 2021 měl začít o Velikonocích testovacími a volnými jízdami závodních automobilů na autodromu v Brně. Ani to už neplatí. V pondělí 22. března ředitelství seriálu oznámilo, že se akce na brněnském autodromu odkládá.

Případný nový termín úvodního podniku letošní sezony chce vedení seriálu zveřejnit po uvolnění vládních restriktivních opatření. „Testovací a volné jízdy na brněnském autodromu zatím nerušíme, akci jsme připraveni zorganizovat od poloviny dubna do poloviny června, jakmile autodrom otevře,“ doplnil aktuální informaci Aleš Gänsdorfer, promotér a ředitel seriálu Mezinárodního mistrovství v závodech automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 2021.

Přestože se Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou odkládá, seriál na Vysočině naostro odstartuje. Ve dnech 26. a 27. června jsou a zůstávají v motoristickém kalendáři Vírské serpentíny, na jejichž organizaci se podílejí spolu s Vírskými také pořadatelé z nedaleké Bystřice nad Pernštejnem.