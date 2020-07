I letos bylo vypsáno pět závodů, ale tradiční Dřevěný muž/žena v Lukách nad Jihlavou nebude, stejně jako loni. Přitom pořadatelé už minulý rok doufali, že silnice, na níž se jede cyklistická část, bude zpřístupněna. Jenže prosby vyslyšeny nebyly. „Bohužel se komunikace ještě opravuje, proto závod nebude,“ potvrdil za pořadatele triatlonového poháru Bohumil Novák.

Ostatní čtyři zastávky připraveny budou. Ta první hned v sobotu v Kněžicích. Tamní triatlon bude už po šestnácté. Loni zde triumfovalo duo Velíšek, Brabcová, ve štafetách to byl Bubu team.

Závodníky čekají tradiční distance. Musí se připravit na čtyřstovku v kněžickém rybníku, následovat bude pětadvacetikilometrový okruh na silničním kole a závěrečná běžecká část bude dlouhá čtyři kilometry. „Triatlon se jede v plném provozu a na silnici, helma na cyklistickou část je povinná. Neopren není povolen,“ informuje web pořádajícího Cykloklubu, kde jsou také rozděleny kategorie. Muži mají tři, ženy jednu, stejně jako junioři a juniorky. Kdo si netroufá na všechny tři distance, může absolvovat závod štafet.

Pohár v triatlonu Běžce Vysočiny

4. 7. Kněžický triatlon (plavání 400 m - kolo 25 km - běh 4 km)

25. 7. Malý železný muž/žena Melechova (400 - 35 - 6,5)

16. 8. Jihlavský triatlon (650 - 20 - 5)

23. 8. Triatlon Řeka Krucemburk (600 - 22,5 - 4,7

Hodinová prezentace začne od půl deváté u zámku v Kněžicích, následovat bude výklad trati, a start je na programu od 10 hodin.

O tři týdny později se Triatlonový pohár přestěhuje na Havlíčkobrodsko. Malý železný muž/žena Melechovat si tradici uchovat hodlá. „Už jsem dostal pozvánku. Je jasné, že tam závod proběhne,“ potěšilo Nováka.

Za další tři neděle, v polovině srpna, bude autokempink Pávov hostit Jihlavský triatlon. Ten bude opět součástí Krajského poháru Vysočiny a zároveň Mistrovstvím mužů, žen a dorostu kraje. Letos ale bude program trochu jiný. „Děti do patnácti let závodily v rámci krajského mistrovství vždycky v Moravských Budějovicích, ale letos to tam zrušili. A protože triatlonová asociace chce, aby tyto závody byly, budou i žákovské kategorie v Jihlavě,“ nastínil změnu Bohumil Novák.

Čtvrtým dějištěm poháru bude podruhé Havlíčkobrodsko. Zázemí bude u rybníku Řeka, kde se 23. srpna udělá tečka letošní krajské sezony. Triatlon Krucemburk navazuje na dvacet ročníků Chotěbořského triatlonu a pořadatelé ho připraví už po třinácté.

Závodníci se tedy mají na co těšit, ovšem Nováka a spol. čeká hodně práce. „Musíme sehnat pořadatele, to je u nás slabina. Každý radí, jak by se to mělo dělat, co by bylo lepší, ale když mu řeknete, aby se zapojil, tak to tím skončí. V současné době je strašně těžké sehnat někoho, kdo by dělal něco dobrovolně a zadarmo. Jen tak, pro lidi,“ uzavřel Novák.