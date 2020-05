Na začátku dubna jsme avizovali, že jarní část sezony Poháru Běžce Vysočiny se nerozběhne vůbec. „Počítám s tím, že do prázdnin nebude ani ťuk,“ říkal v tu dobu Bohumil Novák, který měl v plánu přesunout některé jarní závody do podzimní části.

Po více než měsíci a květnovém uvolňování vládních opatření se ale otevírá možnost, že by se přece jen něco stihnout mohlo. Momentálně se mohou konat akce do sta osob.

Ačkoliv podle Nováka je předčasné jásat. „Nemám vyjasněné některé otázky kolem pořádání. Dával jsme dotaz právníkovi České unie sportu, co je myšleno pod pojmem sportoviště. Když jde o fotbal, nebo třeba o atletický závod, který je také na stadionu, je to jasné,“ říká Bohumil Novák, kterého nejvíce zajímá, co by bylo považováno za sportoviště při otevřeném venkovním běžeckém závodě. „Jestli se do toho počítá jen místo, kde je prezence, start a cíl, a nebo také trať?“ ptá se.

V první případě by závodit zřejmě šlo, v tom druhém nikoliv. „Pokud by tam byla i trať, je nemožné to zajistit. I normálně by to bylo složité. Když si vezmu, že bychom něco uspořádali na Pávově, kam chodí i veřejnost… My o tom jako pořadatelé stále diskutujeme. Ovšem spíš bych to viděl, až bude povoleno pět set osob pohromadě. To by už bylo reálné,“ má jasno Novák. „Jsem obezřetný a opatrný. Nehledě na to, že stále platí nouzový stav. V této době bychom o tom vůbec neuvažovali, jelikož hrozí pokuty,“ dodává.