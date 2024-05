Podobná beseda byla dopoledne pro studenty a žáky jihlavských škol , kteří prý měli spoustu otázek, a také večer se ptali zejména nejmladší účastníci. Třeba na jídlo. „Můj spolujezdec Viktor nejí vůbec nic, je v takovém stresu, že jí jen sušené ovoce. A já zase jím hodně, proto s námi jede náš kuchař,“ odpověděl Prokop s tím, že má rád českou klasiku. Každý večer se ptá kuchaře, co bude další den. A přiznal, že si občas i během závodu představuje, co bude k večeři.

Z publika přišla také otázka na jeho tříletého syna. „Vypadá to, že to tenis ani hokej nebude. Je blázen do aut, rád bych se vyhnul autocrossu, nechci být každý víkend od bahna. Ale motokáry nejsou to, co by ho lákalo, tak to vypadá, že v Humpolci budu trávit víc času, než bych chtěl,“ rozesmál diváky Prokop s odkazem na nejbližší trať pro buginy.

Za vrchol své kariéry následně označil rok 2009, kdy se stal juniorským mistrem světa v rallye, a prozradil, že měl sen svézt se ve formuli 1. Měl k tomu blízko, ale nakonec z testu sešlo. Jihlavskému publiku prozradil, že by chtěl závodit na legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans a není to nereálné.

Se snídaní je to ale úplně jiný příběh. „To se vzbudím a jediné, co do sebe dokážu dostat, je kaše. Milion variant kaší. Když se vrátím a manželka mi nabídne kaši, tak i když na ní jsem hodný, v tuhle chvíli moc hodný nejsem,“ řekl v nadsázce. Pro úplnost dodal, že během závodního dne je ve vesnicích omezená rychlost a tam je příležitost rychle do sebe dostat energetický gel. „Ale netrpíme tam hlady, jsme asi jediný tým, který tam nezhubne,“ opět rozesmál diváky.

Na Dakaru je někdy náročně se i prostě jen vyspat. „Když spíme vedle kamionů nebo motorkářů, tak předem víme, že to bude strašná noc. Pak přijede kamion, který má problém, a celou noc to tam do něj řežou, tak to je za trest. A zase motorkáři ve čtyři nastartují toho fechtla a zkouší motor, jestli funguje tím, že jdou do omezovače. A když jde dvě stě motorek do omezovače, to rychle hledáte špunty do uší. Člověk přijede z klidu, který obzvláště v Jihlavě je, a najednou jsou to neskutečně hlučný noci,“ popsal Prokop.

Závodí, i když nemá řidičák

Jezdit v dunách ale není jen tak, Prokop vzpomněl na své začátky. „První Dakar byl strašný průšvih, nebyl jsem schopný vůbec jet v dunách, spolujezdec už mě nenáviděl, protože musel pořád auto vyhrabávat. Bylo mi ho líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat,“ ohlédl se zpět jezdec, který se následně v dunách naučil jezdit natolik dobře, že nyní právě v nich nejvíce získává na soupeře.

„Duny jsou hrozně emotivní zážitek. Já tam jedu třeba desetikilometrovou rychlostí, ale ty náklony jsou pro mě větší adrenalin než skákat ve Finsku ve dvoustovce na horizontech,“ líčil.

Z publika padl i dotaz, jak Albert Llovera získal závodní licenci na kamion. Jezdec odpovídal španělsky. „On nemá řidičák,“ rozesmál se Martin Prokop, ještě než se chopila slova tlumočnice. A opravdu – Andorra je knížectví velké zhruba jako Jihlava, všichni se znají a Alberto Llovera vždy dostane řidičský průkaz na kamion jen po dobu konání Dakaru, po skončení závodu ho zase vrací.

Zajímavá byla i otázka na navigování. S Prokopem v autě sedí Viktor Chytka, který je po zbytek roku právník. „Spoustu věcí mi ani neříká. Máme tři druhy nebezpečí, tři vykřičníky, dva, jeden. Záleží na odvaze spolujezdce, které vykřičníky mi přečte. Kdyby nepřečetl tři vykříčníky, to je konec. To jedeme po rovině a je tam několik metrů díra dolů nebo skáčeme do kameniště. Dva vykřičníky je schod nahoru nebo dolů. Pak je jeden vykřičník, který se s moderními auty neřeší, ta technika to přejede. Vím, že někteří spolujezdci hledají odvahu, nečíst dva vykřičníky,“ poodhalil zákulisí jihlavský závodník.

Sál kina byl zaplněný, poslechnout si zajímavé povídání přišlo vedení města i kraje. Moderátor Martin Straka byl rád, že akce byla v Jihlavě, před dvěma měsíci si v bazénu Rošického udělal licenci pro plavčíka a pak ocenil, že historie kina Dukla sahá do roku 1915. „Kdokoliv přijede a takhle se uvede, tak si nás získá,“ reagoval hejtman Vítězslav Schrek.

Po skončení besedy nechyběla možnost se s účastníky Rallye Dakar vyfotit nebo získat jejich podpis, venku pak mohli lidé obdivovat soutěžní techniku. Prokop nemohl ukázat dakarský speciál, a tak vystavil svůj Ford Fiesta R5, se kterým jezdil v Mistrovství světa v rallye. Vedle stál obrovský kamion Ford, za jehož volant se pomocí kladky dostává Albert Llovera.