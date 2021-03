Olga Krčálová už ví, že nemoc, která zužuje celý svět, umí být opravdu zákeřná. Sama jí vloni prodělala. „Bylo to strašné překvapení, jak moc nás to skolilo,“ popisuje svou nepříjemnou zkušenost. „Já si myslela, že když jsme v dobré kondici a otužilí, bude to bez problémů. Ale já byla měsíc na neschopence a až teď se začínám dostávat zpátky do formy,“ přidává informaci, že si s virem „užila“ své. „Hlavní teď je, aby se to všechno srovnalo a vrátilo se to do normálu,“ přeje si.

Normální ale nebude zřejmě ani tato běžecká sezona, kterou opět ovlivní neustupující pandemie. Nicméně dva závody polenská vytrvalkyně už absolvovala. Na hromadný start ale zapomeňte. Šlo o výzvy, které každý plní individuálně.

Tu první běžela Olga Krčálová na konci ledna ve Vlašimi, odkud se rok co rok vybíhá na Blaník. Na horu ověnčenou pověstmi se museli letos běžci vyškrábat v průběhu jednoho týdne i v závějích sněhu. Tam a zpět do Vlašimi to byl rovný půlmaraton. „Bylo po kolena sněhu a minus sedm stupňů. Ale bylo to příjemné, dokonce svítilo i sluníčko. Je to prostě něco jiného, takový správný zimní běh,“ komentuje polenská závodnice, která běh absolvovala se svým parťákem Pavlem Šimkem.

Oba si ho užili a do cíle doběhli za dvě a čtvrt hodiny. „Bylo to moc pěkné závod. Organizátoři to měli bezvadně zajištěné. Trasu nádherně zajištěnou. A byla tam i taková správná závodní atmosféra, protože jsme se tam míjeli a potkávali s jinými běžci,“ potěšilo jí.

A přestože to brali jako takový trénink, po pár dnech se Olga Krčálová dozvěděla, že nikdo rychlejší z žen nebyl. Vyhrála! „Nešli jsme to na krev, protože po tom covidu to ještě není úplně ono. I proto to bylo příjemné zjištění, že jsem vyhrála,“ doplnila s úsměvem na rtech.

Přestože do závodní atmosféry měl blanický běh daleko, je polenská běžkyně ráda alespoň za takové možnosti. „Je dobře, že se něco takového koná. Ty závody chybí každému,“ je si jistá. I proto se rozhodla zkusit ještě závody v běhu na lyžích. „Byli jsme na virtuální Jizerce, třicítku volným stylem. Byli jsme totiž přihlášení, tak jsme si řekli, že jí dáme. Ale moc nejely lyže a na mě už byla moc veliká zima. Ten výsledek asi nebude tak moc pěkný. Loni to bylo snazší,“ tvrdí Olga Krčlová, která se dozví pořadí až v březnu, jelikož třicetikilometrový závod mohou běžkaři absolvovat do 28. února kdekoliv.

A jaký je další plán? Těžké odhadovat. „Zatím žádné jiné závody na programu nemáme. O pár bězích víme, ale je to jen na kratší vzdálenost a kvůli tomu se nám nechce jezdit třeba sto kilometrů daleko. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ uzavírá.