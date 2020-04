Jihlavský běžec Vladimír Srb je minimálně na Vysočině ikonou tohoto sportu. Má za sebou úspěšné mezinárodní závody. V roce 2016 v australském Perthu získal na mistrovství světa veteránů zlato a stříbro, a jednou byl čtvrtý. Se stejnými medailemi se o rok později vracel z halového mistrovství veteránů z jihokorejského Daegu.

Jak moc vám tato situace nabourala plány běžecké sezony?

Určitě mi je nabourala. Já si dal loňskou sezonu trochu volněji, zkoušel jsem různé věci, polevil v přípravě, aby si tělo odpočinulo. A letos jsem měl v plánu mistrovství světa veteránů v Kanadě. Měl jsem letět do Toronta, to mělo být na konci července. Ale bohužel to padlo. Chtěl jsem tam závodit v půlmaratonu, na deseti kilometrech a v krosu.

To vás asi musí hodně mrzet, že?

Já to mám spojené i s tím, že člověk cestuje, pozná jiné země. Minule to byla Austrálie nebo Korea, Kanada bohužel padla. Hold se to tak stává. Měl to být vrchol sezony. A tak to vypadá, že tahle sezonu bude nakonec jako ta minulá, udržovací.

Škoda je to o to větší, že na těchto akcích býváte velmi úspěšný.

Když jsou výsledky, tak tam člověk jede s větší chutí, to je jasné. A dokud to zdraví slouží, a běhá člověk vepředu, tak si to chce užít. Až vám bude sedmdesát, a nebude to tak běhat, tak už to tak lákavé asi nebude.

Jak vypadala letošní forma?

Ze začátku to šlo ztuha, ale špatné to nebylo. Jestli to byla desítka za třiatřicet nebo čtyřiatřicet? Asi spíš čtyřiatřicet. Víc by ukázalo jaro. Ale samozřejmě mi chybí závody, které mám rád. Většinou jsem šel v pátek na Běžce Vysočiny, a pak se svými dětmi na závody v orientačním běhu. Takže dva tři závody za víkend jsem měl, a to teď není.

Nechybí vám nyní trochu motivace?

Chuť je, protože to tělo je zvyklé se hýbat. Když to vezmu, tak od už třicet let se udržuji na nějaké míře kondice. A když se podíváte na výsledky Běžce Vysočiny, jsem na vysoké úrovni. Takže samozřejmě běhám, ale také jezdím na kole a kolečkových bruslích. Frekvence je asi stejná, ale když chybí vrchol, tak se těžko dostanete v tréninku na hranu.

Máte teď nový vrchol sezony?

Bude záležet, jestli uvolní hranice, ale spíš asi ne. Pokud by to dopadlo, tak by vrcholem bylo mistrovství Evropy ve Spartan Race, které je dvanáctého září v Rakousku. Ale spíš jsem pesimista. Pokud to dopadne tak, že budou jen závody v Česku, tak se budu hlavně věnovat dětem a směřovat to na mistrovství republiky v orientačním běhu, které se přesunulo na září a říjen. Víc bude asi běhání po lese.

Děti také sportují, dělají orientační běh. Jak udržujete ve formě je?

Snažím se, aby se i děti hýbaly. Rostou do puberty, tak je důležité, aby o ten pohyb nepřišly. Je to takové zlomové období. A když ta nařízení přišla, tak se jim nechtělo. Oni to brali hodně vážně. Ale už přišli na to, že bez toho nemohou být, chodí si zaběhat sami. A tím se mi splnilo, že už je to součástí jejich života, že je to baví. To jsem jim chtěl předat, to se povedlo.

Jak doma zvládáte tuto situaci, učíte se s nimi?

Mám tři děti. Ty dvě větší chodí na gympl, jsou na druhém stupni. A tam už se musí učit samy, takže o škole nevím.

K této profesi máte blízko, jste ředitelem Základní školy v Novém Rychnově. Jak těžká je to pro školství doba?

Je to složité. Není to situace, na kterou bychom byli připravení. Té práce je spousta. Na první pohled to vypadá, že to mají učitelé jednodušší. Ale většina k tomu přistupuje zodpovědně, a té práce je ve výsledku i více.