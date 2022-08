Michal Zelenka měl v kategorii do sedmasedmdesáti kilogramů smůlu na los. Hned v prvním kole se totiž střetl s pozdějším mistrem světa Nakaevem z Německa.

V opravných bojích se ale Zelenkovi dařilo. Postupně zdolal Švédka Borkenhagena, následně i Brazilce Arrudana, čímž si vybojoval souboj o bronzovou medaili.

Tam jej čekal vítěz Asijských her Samandar Bobonazarov z Uzbekistánu. Ve vyrovnané dramatické bitvě Zelenka podlehl 8:9. „Michalovi za konečné páté místo a jeho dosavadní životní a úspěch patří veliké poděkování a respekt,“ ocenil výkon svěřence trenér Zdeněk Švec.

V kategorii do 130 kilogramů Artur Sarkisjan v prvním a zároveň posledním duelu zápasil s Talipem Ciftciem z Turecka. „Artur po zdařilém začátku až do čtvrté minuty vedl nad Turkem 2:0,“ komentoval jeho zápas Švec. „Potom z nepochopitelných důvodů šel do spojení, kterým Ciftcimu daroval dva body. Vzápětí chybu opakoval a prohrál na lopatky.“

Sarkisjan tak obsadil obsadil konečné jedenácté místo. „Artur je v této věkové kategorii prvním rokem, takže je to pro něho těžké. Do budoucna se musí takovýchto hrubých chyb vyvarovat,“ dodal Švec.