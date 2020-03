Krasobruslařský svaz s pomocí oddílu Dukla Jihlava mládež měl o uplynulém víkendu pořádat Mezinárodní mistrovství a Přebor České republiky v synchronizovaném bruslení. Vše pod hlavičkou Jihlavský Ježek.

NARUŠENÁ LINIE

Jenže tradice závodů v krajském městě Vysočiny se musí narušit. „Tato linie v synchronizovaném krasobruslení trvala pětadvacet let, před tím bylo asi třicet sólových Ježků. V této chvíli je to ale nepodstatné a to zrušení mi připadá jako vedlejší,“ dává manažerka jihlavského oddílu Linda Haferníková větší váhu složité situaci ve světě způsobené koronavirem.

Rozhodnutí, že se 21. března do Jihlavy krasobruslařky nesjedou, padlo prý ještě dříve, než to přikázala vláda. „Já to zrušila už 10. března. Ta situace sice ještě nebyla taková, ale ještě před tím mi volalo hodně zahraničních týmů. Oni měli strach, a ačkoliv to doktoři v tu dobu rušit nechtěli, tak třeba Maďarky psaly i petici. Někteří asi měli zkušenosti se SARS, takže jedenáct týmů se nám před tím odhlásilo, a protože se to stále měnilo, tak bylo čím dál těží ten program uzpůsobit, a musela jsem to zrušit,“ říká Haferníková.

OPLAKALI TO

Oznamovala to ale s těžkým srdcem. „To víte, že nás to strašně mrzelo, taky jsme to oplakávali,“ potvrzuje manažerka jihlavského klubu, která pro letošní klání obětovala hodně.

„To si nedovede představit nikdo, jak dlouhodobá práce to byla. Od stolu jsem s tím začala už v květnu. A teď už bylo všechno nachystané, všechny hotely v Jihlavě obsazené, catering, ceny, prostě všechno,“ nastiňuje.

A tentokrát to prý mělo být ještě větší než loni. „Je to tady vždycky takové loučení se se sezonou. Je celkem jedno, jak to dopadne, hlavní je ta skvělá atmosféra. Minule tady bylo jednačtyřicet skupin z pěti zemí, letos jich mělo být sedmapadesát z devíti zemí,“ doplňuje Haferníková.

PROSINEC SE LÍBÍ

Šance, že by se Jihlavský Ježek ještě letos uskutečnil, tu prý ale stále je. „Pokud to situace dovolí, tak bychom to v tomto roce chtěli uspořádat. Máme vyhlídnuté i datum, i když nikde jsme to zatím neříkali. Bylo by to v prosinci, jeden z prvních závodů, a zahraničním týmům, se kterými komunikuji, se to datum líbí,“ prozradila Linda Haferníková.

Jedno je ale jasné. Letošní sezona pro jihlavské krasobruslařky předčasně skončila. „Část už si vyklidila i šatny, ale někteří tam věci mají. Teď to necháme doznít, protože všichni jsou ve stresu, nejen s tímhle, ale i se školami, se vším,“ má jasno manažerka oddílu.

„Ale určitě nebudeme chtít, aby z toho holky vypadly, takže jim nějaká cvičení na taneční choreografie pošleme. Máme i speciální spinnery, na kterých se musí točit, to je pro ně velmi důležité,“ dodává.