REPREZENTACE

Zdroj: se svolením Zdeňka Švece

Jiskra Havlíčkův Brod má ve všech věkových reprezentacích České republiky své zastoupení.

Naopak po devatenácti letech ukončil svoji reprezentační činnost Petr Novák.

Reprezentanti z Havlíčkova Brodu

Patrik Miksa (U17, do 80 kg), Matěj Zvolánek (U20, do 60 kg), Jiří Kořán (U20, do 67 kg), Jiří Čapek (U20, do 72 kg), Michal Zelenka (U20, do 77 kg), Artur Sarkisjan (U20, do 130 kg), Marcel Albini (U23, do 130 kg), Oldřich Varga (muži, do 77 kg), Petr Novák (muži, do 82 kg)