Vizuálně luxusní. Nejvíce se hodí k tmavému oblečení

Celkové zpracování z matného titanu nevzbuzuje nikterak extravagantní dojem, jako tomu mnohdy u produktů Huaweie je. Oproti keramické verzi jsou spíše umírněnou a praktickou volbou. Pánská 46mm verze zaujme až při hlubším zkoumání. Obrazovka se sportovní lunetou je naprosto symetricky zasazena do kovového krytu a jediné co vybočuje je spodní tlačítko a titanová otočná korunka. Hodinky se skvěle hodí k obleku, ale také k neformálnímu či „nedbale elegantnímu“ oblečení. Obzvlášť pak s černým a tmavým oblečením vytváří zhasnutý displej v šedém titanu sladěnou kombinaci.

Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 3 Pro se hodí do společnosti i fitka

Pásek není kompletně rozepínací, každopádně jednotlivé dílky lze podle potřeby ubírat či přidávat. Součástí balení je také několik titanových dílků navíc a malý šroubováček. Lidé, kteří ovšem někdy měli kovový pásek na hodinkách, už možná vědí, že manipulace s jednotlivými dílky není vždy zcela jednoduchá a bohužel konkrétně u Watch GT 3 Pro to je hotové peklo. Ubrat dílky a uzavřít pásek mi při testování trvalo přes půl hodiny a jednalo se opravdu o zkoušku nervů.

Odolné a vhodné i na sportování

Oznámení, že budou celé z titanu a displej bude krytí safírovým sklíčkem, ve mně zprvu vzbuzoval skepsi. Safírové sklíčko totiž brání proti poškrábání, ale zároveň je díky své pevnosti také poměrně křehké. Vzhledem k tomu, že se mělo jednat zároveň o hodinky na sportování a měly být využívány i v extrémních podmínkám, jsem si zprvu nemyslel, že Huawei tentokrát zvolil vhodný materiál.

Během testování se mi ovšem nepovedlo na nich zanechat jedinou rýhu, či vnější poničení, a to jsem se s nimi několikrát neúmyslně otřel o stěnu a spadly mi i na zem. Zároveň jsou navzdory zvolenému materiálu poměrně lehké, a i při cvičení samotném pohybu mi nijak nepřekážely. Je tedy jasné, že jsme se mýlil a není třeba se o ně zbytečně bát.

Skvělý AMOLED a příjemné uživatelské rozhraní a velká baterka

Přestože spoustu sportovních hodinek volí levnější a praktičtější varianty displejů, Huawei Watch GT 3 Pro operuje 1,43palcovým AMOLED displejem zobrazující barvy v bohatých konturách. Samotná velikost je spíš plusem než nevýhodou, a to hlavně kvůli funkcím jako zobrazování zpráv, mailů a možnosti rychle na ně odpovídat předem nastavenou formou. Skvěle se také hodí pro doplňkové aplikace jako offline mapy, kalkulačka a další. Samotný systém HarmonyOS je lehce perzonalizovatelný a nabízí nespočet variant číselníků od digitálních, přes klasické ručičkové až po různě umělecky zpracované.

Nový chytrý polštář Tesla hraje i ukolébavky a hřeje

Jas 800 nitů ovšem překvapivě není tolik a pokud zvolíte tmavý číselník, tak na přímém světle neuvidíte na displeji skoro nic. Jednou z největších předností Watch GT 3 Pro je velikost baterie. Podle Huaweie by měly hodinky vydržet nabité až 8 dní, každopádně při nižším vytížení až dokonce 14 dní. Mě se je během desetidenního testování nepodařilo vybít, a to jsem je aktivně využíval při sportování, na kontrolu zpráv, předpověď počasí a pravidelné měření.

Mnoho zajímavých funkcí, ale také absence EKG a golfového režimu

Ze spodu hodinek je velmi citlivý senzor TrueSeen 5.0+ umožňující pravidelné snímání základních životních hodnot. Asi nejpoužívanější funkce byla u mě kontrola okysličení krve Sp02. Ta i po následné kontrole na klasickém oxymetru měřila na mé ruce velice přesně. Pokud jsem ovšem půjčil hodinky na změření někomu s jinou velikostí ruky, funkce už vykazovala určité odchylky. Několikrát dokonce nebyla schopná hodnoty naměřit a poté, co se o to třikrát pokusila, hodinky automaticky vykázaly hodnotu 99 % kyslíku v krvi, přestože to tak podle dalšího měření nemohlo být.

Tepovou frekvenci a spánek hodinky snímaly optimálně. Příliš nefungovalo měření teploty kůže, které i za teplých dnů vykazovalo nesmyslné hodnoty jako 30 stupňů celsia a podobně. Watch GT 3 Pro nabízí mnoho sportovních programů, každopádně slibovaný golfový režim zatím ne. Ten má měřit dokonce rychlost a tempo švihů holí a jednalo se tak o jedno z velkých lákadel pro milovníky tohoto sportu. Zároveň zatím nemá ani slibovanou funkci EKG. Tu stejně jako režim golfu hodinky dostanou až po získání evropské certifikace.

MySASY je horkou novinku nadšenců z běhu

Samotné hodinky pak mají ochranu IPS 68 a lze se s nimi potápět až do 30 metrů do hloubky. To ovšem dnes zvládají i levnější hodinky od konkurenčních značek, a některé dokonce i do 50 nebo 100 metrů. Každopádně ne že by to nebylo tak trochu jedno. Lidé, co mají alespoň minimální zkušenost s potápěním vědí, že potopit se do hloubky 30 metrů není žádná hračka a většina amatérů a rekreačních potápěčů to ani nezvládne. Odolnost 5 ATM hodinek GT 3 Pro je tak pro tuto činnost naprosto dostačující.

Konečné shrnutí a verdikt

Už samotná cenovka ukazuje, že chytré hodinky Huawei Watch GT 3 Pro nejsou úplně pro každého. Jsou však ideální volbou pro ty, kdo tráví čas ve společnosti a na kulturních akcí a zároveň se na rekreační bázi udržuje ve sportovním režimu. Pokud si ráno chodíte zasportovat, hned na to máte pracovní schůzku a večer ještě jdete mezi lidi, tak jsou tyto hodinky pro vás. Jedná se totiž o produkt prémiové kvality a dá se od nich očekávat spolehlivost a nejmodernější funkce. Samotná vzhled je brilantní a namísto extravagantního kýče nabízí střízlivou uměřenost.

Je jenom potřeba si počkat na udělení evropské certifikace, aby je šlo využívat naplno se vším všudy. Pokud jste spíše sportovně než společensky založení, tak vám ale budou klidně stačit modely levnější varianty jako například osekaná verze Huawei GT 3 za 4999 korun nebo Huawei GT Runner prodávající se momentálně za 6999 korun.