Sony „získalo“ úspěšnou Jade Raymond

Vyžeňte si z hlavy předsudky, že videoherní průmysl je čistě maskulinní prostředí. Kanaďanka Jade Raymond se v něm pohybuje celý svůj život a hned po svých studiích počítačových věd na McGillově univerzitě nastoupila právě u Sony jako programátorka. Odtud zamířila do Electronic Arts kde produkovala The Sims Online a o pouhých pár let na to v roce 2004 přešla do Ubisoftu. Zde se pak v Montrealském studiu podílela na vývoji prvního dílu kultovní série Assassin‘s Creed a následně pod ní jako již pod výkonnou producentkou vyšly ještě Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Unity, první díl Watch Dogs nebo třeba Far Cry 4.

Po několika neúspěšných projektech v jiných studiích a firmách se rozhodla zůstat nezávislou vývojářkou a minulý rok ohlásila založení vlastního studia Haven Studios. Hned na to začala úzce spolupracovat se Sony a pracovat na zatím neohlášené AAA multiplayerové hře. „Společně chceme vytvořit hry co budou útočištěm (angl. haven) pro hráče a studio, které bude útočištěm pro vývojáře,“ napsala Raymond na PlayStation blogu. Její touha po nezávislosti vydržela však pouhý rok a možná trochu nečekaně nyní došlo k oficiální koupi jejího studia. Raymond se rozhodla vrátit ke společnosti, kde svoji kariéru ve videoherním průmyslu započala, tedy k Sony.

Nová exkluzivita pro PlayStation

Raymond se podle všeho podařilo dostat do Havenu mnoho úspěšných vývojářů, což byl podle všeho hlavní důvod pro celý obchod. „Důraz studia na vytvoření originální AAA multiplayerové hry nebude dán pouze na verzi PlayStationu 5, ale bude se dále šířit napříč herním spektrem playstationové platformuy“ sdělil serveru Bussines Wire vedoucího PlayStation Studio Hermen Hulst. Pro Sony by nová hra tak měla být dalším zářezem na pažbě playstationových exkluzivit.

Zatím se ale moc neví, jakou podobu hra vůbec bude mít, každopádně by se mělo jednat o online střílečku s otevřeným světem, jako je například ubisoftí Tom Clancy‘s Rainbow Six: Siege. Při rozhovoru na oficiálních stránkách ovšem Haven Studios vyvrátili, že by s touto střílečkou sdílela jakoukoliv podobnost. Jedná se tedy o dost abstraktní představu a ani nevíme, kdy se budeme moci dočkat nějaké první vizualizace.

Sony vs. Microsoft

Mezi technologickými velikány Sony a Microsoft již dlouhou dobu zuří konkurenční boj a obě společnosti do videoherního průmyslu momentálně investují nemalé sumy. Microsoft je momentálně druhou nejmajetnější společností na světě a na rozdíl od Sony se nemusí bát dělat velké obchodní kroky. Důkazem pro to je rekordní koube Blizzard Activision za více jak 68 miliard dolarů (1.5 biliónu korun). Cena, za kterých bude Haven Studios zařazena pod Sony, zatím nebyla veřejně ohlášena, ale jistě se zde bavíme minimálně o několikasetmiliónové sumě v dolarech. Vzhledem k tomu, že je Sony schopné odkoupit Bungie 3.6 miliardy dolarů (80 miliard korun) se pro společnost evidentně nebude jednat o velkou finanční zátěž.

Celková cena společnosti se momentálně odhaduje na necelých 240 miliard dolarů (5.3 biliónu korun). Ještě před tím, než Sony oznámilo koupi Bungie, spekulovalo se nad jeho nákupem Ubisoftu. Ten nedávno oznámil, že by nabídku eventuální koupě z jakékoliv strany minimálně zvážil. Sony se zatím očividně neodvažuje pro další „větší“ koupi, dokud dohoda s Bungie ještě není urovnaná, ovšem Haven Studios může být jistým kompromisem, vzhledem k tomu, že má na Ubisoft velice úzké vazby.

Autor: Jan Bartošík