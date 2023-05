START Zelený s.r.o. v minulém ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku v Polné obsadil pátou příčku. Do středečního turnaje na stejném místě vstupuje s plánem na zlepšení. „Naše ambice jsou takové, že bychom chtěli předvést lepší výkon než loni. To je náš hlavní cíl,“ prohlásil Zdeněk Brussmann ze START Zelený s.r.o.

Zdeněk Brussmann | Foto: archiv Zdeňka Brussmanna

S čím budete po turnaji spokojený?

Chceme si užít turnaj a uhrát co nejlepší výsledky, hlavně bojovat srdíčkem a neudělat sobě ani firmě ostudu. A dokázat, že i v naší firmě nesedí pouze peciválové, ale lidé, kteří se snaží také sportovat. (úsměv)

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Postrachem soupeřů bych viděl našeho nadějného mladého brigádníka Michala Vrzáčka. Jedná se o mladého perspektivního klučinu, který je fyzicky a dle mého názoru i technicky velice dobře vybaven. A jelikož ostatní hráči v našem týmu už jsou věkem třicet tři plus, vsázíme na něj jako na náš tajný trumf, který by mohl soupeřům trochu zatopit, ba dokonce i nadělit nějaké branky.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Popravdě řečeno, individuální úspěchy jsem nikdy moc neřešil a neřeším. Od mládí jsem vždy dělal pouze kolektivní sporty. Tudíž pro mě vždy byl důležitý týmový úspěch. Samozřejmě byl jsem a jsem rád, když se podaří třeba v tabulce střelců pohybovat se někde nahoře, ale u kolektivních sportů by dle mého mělo jít hlavně o úspěch týmu. Když člověk nemá spoluhráče, nikdy nemůže mít ani úspěch, sám nic nezmůže.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

V tomhle případě je to pro mě složitější odpověď. Jelikož jsem velkým fanouškem SK Sigma Olomouc, tak nechci urazit ani jednu stranu, jako jsou Slavia nebo Sparta. Ale z důvodu, že již řadu let se s kamarády scházíme na silvestrovské derby a tam nikdy Olomouc nehraje, musel jsem se rozhodnout, za koho budu tato derby hrát… No dopadlo to tak, že již iks let hraju pod barvami Slavie Praha. Tudíž odpověď zní: Slavie olééé! (smích)

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Ze současné generace se mi herně líbí Václav Černý z FC Twente. Samozřejmě hráči, jako jsou Patrik Schick nebo třeba Adam Hložek, patří k momentálním hvězdám českého fotbalu a mají čuch na góly, ale pokud jsem měl vybrat koho obdivuji, je to opravdu Václav Černý.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Pokud by se nám podařilo vyhrát finále, osobně bych chtěl vidět zápas Realu Madrid proti Barceloně.