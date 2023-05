V roli obhájců prvenství na Vysočině vstoupí do třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku Agrostroj Pelhřimov. A ambice má opět vysoké. „Za celý tým musím říct, že bychom chtěli vyhrát a podívat se do dalšího kola,“ sdělil kapitán Agrostroje Jan Homolka.

Jan Homolka (v bílém dresu). | Foto: archiv Jana Homolky

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Minulý rok bych váhal mezi Honzou Leligdonem a Markem Prchalem, jelikož druhý jmenovaný je zraněný, tak mi nezbývá než označit útočné eso Honzu Leligdona.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník/ Redakce

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Momentálně bojujeme s A týmem FK Pelhřimov o návrat do divize D.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Slavia, ten druhý tým neznám. (smích)

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Lionela Messiho.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Tak finále je ještě daleko, ale pokud by to dopadlo dobře, tak budu rád, ať to bude kamkoli.