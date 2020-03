„Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě,“ upozornila mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Lenka Rezková. Tento fond značku administruje, majitelem je ministerstvo zemědělství.

„Výrobce se svým chováním dopustil klamání spotřebitele,“ sdělila mimo jiné Rezková.

Vlajková loď

Klasa je prestižní ocenění, které se uděluje pouze prověřeným, vysoce kvalitním potravinářským a zemědělským produktům. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než v oboru ukládají zákony.

Společnost Kostelecké uzeniny na svém oficiálním webu prezentuje fermentovaný salám s ušlechtilou plísní Čeřínek jako jednu ze svých vlajkových lodí.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že výrobce se ztrátou prestižní značky nesouhlasí.

„Je to pro nás velmi překvapující zpráva. Oblíbený Čeřínek vyrábíme mnoho let podle stále stejné receptury. Nezaznamenali jsme dosud žádné výhrady ze strany kontrolních orgánů a jsme přesvědčeni, že Čeřínek značku Klasa velmi dobře reprezentoval,“ uvedl mluvčí.. Čeřínek je podle jeho slov pravidelně testován v akreditovaných laboratořích. A ani obchodní partneři prý dosud při svých kontrolách nezjistili, že by byla nepřesná deklarace složení výrobku na etiketě – jinými slovy, že by v něm bylo méně masa, než má obsahovat.

Ojedinělý výkyv?

„Poté, co jsme dostali informace z krajské veterinární správy o negativním výsledku, odeslali jsme takzvaný duplicitní vzorek ze stejné šarže, který byl v původním zapečetěném obalu, k testování do stejné akreditované laboratoře,“ sdělil Hanzelka. Ta pak podle jeho vyjádření určila, že je obsah masa v pořádku. „Pokud jde o negativní výsledek původního rozboru, domníváme se, že mohlo dojít k ojedinělému výkyvu při výrobě salámu Čeřínek nebo o odchylku měření v laboratoři, což by dokládal i rozbor duplicitního vzorku s vyhovujícím výsledkem,“ dodal mluvčí Agrofertu s tím, že Kostelecké uzeniny budou usilovat, aby značku Klasa u tohoto výrobku získaly zpět.

Mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Lenka Rezková upozorňuje, že se spotřebitelé mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s výrobky oceněnými značkou Klasa obrátit na infolinku info@eklasa.cz. „Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření,“ dodala.