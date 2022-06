Učit lidi pěstovat jídlo a tím je vést k samozásobitelství nezávislém na dovozu – to je cesta udržitelnosti, jakou ukazuje svým zákazníkům ryze česká firma Plastia.

„Před koronavirovým obdobím bylo pěstitelství pro lidi spíše koníček, relaxace. Covidové období, souvislosti s válkou na Ukrajině a neustálé zdražování vnesly do pěstitelství nový aspekt. Lidé si uvědomují potřebu soběstačnosti. Proto se pěstitelství postupně učí nebo se k němu vracejí. My se jim k tomu snažíme přispět našimi produkty,“ tvrdí Lenka Novotná, která firmu Plastia založila spolu se svým manželem Stanislavem v roce 1993.

V současné době firma rozšiřuje sortiment výrobků v duchu filozofie Green Loop, která se snaží propojit každodenní počínání člověka s přirozeným přírodním cyklem, přičemž nevznikají zbytky zatěžující naši Zemi. První výrobek v tomto duchu přitom firma Plastia uvedla na trh už před sedmi lety. Šlo o vermikompostér Urbalive, jenž pomocí žížal přemění organický odpad na substrát a hnojivo, takzvaný žížalí čaj.

S designovým vermikompostérem zabodovali i ve světě

Vermikompostér Urbalive

Pracovité žížaly ve vermikompostéru Urbalive přemění rostlinné zbytky z vaší domácnosti na vermikompost a žížalí čaj. Získáte tak vysoce kvalitní organické hnojivo pro pěstování pokojových i venkovních rostlin.

Zdroj: Plastia

Provoz, údržba i čištění vermikompostéru Urbalive je podle firmy při dodržení základních pravidel velmi snadné. Navíc má výrobek i zajímavý vzhled, takže i v kuchyni působí jako designový doplněk. „Nejspíš jsme byli první na světě, komu se podařil vytvořit designově zdařilý vermikompostér. Získali jsme za něj v roce 2017 ocenění Red Dot Award. Je to náš nejznámější a jeden z nejúspěšnějších produktů,“ poznamenala spolumajitelka firmy. V současnosti vyrábějí v Plastii dva typy tohoto vermikompostéru. „Náš vermikompostér vyvážíme do 60 zemí světa. Prodali jsme už desítky tisíc kusů,“ netajila se podnikatelka.

Loni uvedla společnost Plastia na trh novinku - kompostér Bokashi, původně japonský způsob, jak zpracovat bez přístupu vzduchu organický odpad za pomoci efektivních mikroorganismů. Výsledkem je kvalitní substrát a tekuté hnojivo. „Myslíme si, že v souvislosti s očekávaným zdražováním fosfátových a draselných hnojiv se stane právě tento způsob obohacování půdy domácnostmi velmi vyhledávaným,“ zamýšlí se Lenka Novotná.

Bokashi nádoba

Hodí se pro zpracování běžných organických zbytků, jako jsou odřezky od ovoce a zeleniny, kávová sedlina nebo čajové lístky. Metoda Bokashi funguje na principu anaerobní fermentace, tedy kvašení bez přístupu vzduchu. Bokashi využívá schopnosti speciálních mikroorganismů – především bakterií a kvasinek. Ty jsou obsaženy ve směsi, kterou je nutné k organickým zbytkům přisypávat. Po 2-4 týdnech získáte Bokashi hmotu a čaj, který je výborným přírodním hnojivem.

Zdroj: Plastia

Regrow je stále aktuálnější. Funguje i v paneláku

I pro letošní rok chystá Plastia novinky. „Soustředíme se na téma regrow neboli znovu vy-pěstování. Potřeba šetřit a současně si dokázat obohatit jídelníček čerstvou zelení nabude větší aktuálnosti. Proto na nabídneme nádoby na klíčení zeleniny,“ objasnila Novotná s důrazem, že ani starší naklíčenou zeleninu není nutno vyhazovat a lze ji znovu využít.

„Například zelená část naklíčené cibule, římského salátu, petržele nebo celeru při správné péči znovu obrazí. V kuchyni ji pak využijete. V našich nádobách si můžete naklíčit kupříkladu lichořeřišnici nebo hrášek, “ uvedla příklady podnikatelka. „Jsem z generace, která pamatuje plnou spíž zavařenin ovoce a zeleniny. Veškerá zelenina a ovoce se zužitkovaly, nic se nevyhazovalo. To naše děti už neznají, vše mají ze supermarketu. A najednou je tu všechno zase zpátky. Byť si uvědomujeme, že to bylo náročné a pracné, ale současně to dávalo smysl,“ míní Lenka Novotná.

Dlouhodobou udržitelností se firma Plastia zabývá i při výrobě svých produktů. Například veškeré odpadní teplo vznikající při výrobě slouží k vytápění hal, odpad vzniklý při výrobě se znovu drtí a zpracovává. Že jde tato společnost správným směrem, ocenili i v Británii, kde firma vyhrála soutěž v udržitelnosti Britského velvyslanectví v Praze v březnu 2022, s názvem Soutěž o zelený audit pro malé a střední firmy a také cenu o inovativní produkt na výstavě v Irském Dublinu v kategorii Best Home Product s nádobou Bokashi.