Na akci, kterou pořádá jihlavská radnice a Frank Bold Advokáti, budou diskutovat zástupci investorů, podnikatelů ve stavebnictví a obcí. Tématem bude nastavování pravidel spolupráce mezi městy a developery, ale také udržitelnost, inovace a především víra, že změna je možná.

Debatu může veřejnost sledovat živě na youtube.com/mestojihlava od deseti do dvanácti hodin. Podle náměstka jihlavské primátorky Víta Zemana by bylo dobré, aby developeři i města pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji měst. „Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí, a tedy ekonomické prosperity developerů,“ uvedl Zeman.

Kdo na debatu přijede?

Vedle náměstka primátorky statutárního města Jihlavy Víta Zemana účast přislíbil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petr Kropp, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda správní rady Asociace brněnských stavitelů a developerů Marek Vintr a Tomáš Kaláb, ředitel stavební firmy Kaláb.

Po revoluci totiž vznikla řada rezidenčních, logistických a komerčních zón bez ohledu na kapacitu inženýrských sítí nebo potřeby měst. „Současně je nasnadě hledání způsobu, jak obnovit důvěru mezi městy a developery a zda stačí vytvořit férová pravidla, která umožní přinášet kvalitní developerské projekty a špatné zamítat,“ dodal David Povolný z Frank Bold Advokáti.

Zeman již dříve vysvětlil, že Jihlava je po Praze, Brnu a Pardubicích nejlepší lokalitou pro investory a radnice by tak chtěla zavést investiční příspěvek pro firmy přicházející do města. „Říkáme to jasně, transparentně, jednotně a dopředu,“ prohlásil s tím, že investoři nabízeli nějakou kompenzaci i dříve, ale záleželo na vyjednávání.

Do dvou let bude podle náměstka tento příspěvek běžný ve třiceti procentech republiky, některá menší města či pražské městské části ho mají zavedený již nyní.