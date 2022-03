Ulice Vrchlického v Brodě je zase zavřená. Dostane nový povrch, vymění rozvody

Jak prádelny zdražily, a jak si stojí



* P-Služby prádelna Havlíčkův Brod: o dvacet procent, je před zavřením

* Prádelna Nova Jihlava: o patnáct procent, zatím se drží

* Prádelna Kárník Valeč: o třicet procent, propouštěla, zatím funguje

* Prádelna Váka Třebíč: zdražila o patnáct procent, propouštěla, funguje

Prakticky před zavřením je prádelna P služby Jiřího Pechy v Havlíčkově Brodě. „Zákazníci si v době covidu zvykli prát doma a dělají to dál. Do prádelen nechodí. Máme minimum zakázek. Problémy máme i se zdražením energií. Podepsal se na nás i krach Bohemia Energy. Zvedli jsme ceny zhruba o dvacet procent, ale to nestačí,“ popsal aktuální situaci Pecha. Proto se havlíčkobrodské P služby rozhodly zaměřit už jenom na úklid a neprosperující prádelnu zrušit. „V úklidových službách můžeme lépe reagovat na aktuální zdražování,“ vysvětlil Pecha.

Totálně vyčerpaný zkolaboval majitel soukromé prádelny Nova z Jihlavy Vladimír Fux. „Držel jsem prádelnu i v době covidu. Stálo mě to zdraví. Jsem teď v nemocnici na kapačkách. Za covidu jsem jako soukromník nedostal žádnou dotaci. Do podnikání jsem dal všechny úspory. Teď zdražily energie, peníze jsem měl i ve Sberbank, takže se držíme z posledních sil,“ prohlásil. Před zdražením energií platil 360 tisíc ročně, po zdražení musí zaplatit milion a půl. Vladimír Fux i v době covidu udržel práci pro devět lidí. „Nakonec si páni nahoře přece jen uvědomili, že soukromé prádelny nedostaly za covidu dotace. Tak nám slíbili pomoc, ale musíme předložit hospodářský výsledek za poslední tři měsíce v době, kdy už vlastně covid končil. Je to výsměch. Tento stát kráčí k likvidaci střední třídy,“ zdůraznil. Prádelna Nova se podle Fuxe zatím drží. Pere pro domovy důchodců a záchranku.

Zákazníci se už pomalu vracejí do prádelny Jiřího Kárníka z Valče na Třebíčsku. „Ale jen tehdy, kdy mají na služby peníze a nezkrachovalo jim vlastní podnikání v hotelech a penzionech,“ vysvětlil Kárník. Prádelna ve Valči zdražila o třicet procent. „Ale i tak jsme levní. Zdražily energie i pohonné hmoty. Musel jsem propustit zaměstnance. Místo pěti mám jen dva,“ dodal majitel prádelny. Podle Kárníka do budoucna většina malých prádelen zkrachuje. „A pak tady zůstane jen několik velkopodnikatelů, kteří si budou diktovat ceny a zákazníci se budou divit,“ dodal.

Těžkou situaci prádelen chápe například Eva Zámečníková z Havlíčkova Brodu. Ale jak dodala, ani zákazníci na tom nejsou lépe. "Já jsem v důchodu. Musím teď šetřit každou korunu. Tak si radši přeperu doma, než bych prádlo někam nosila," poznamenala.

Podobně jako prádelna Kárník je na tom prádelna Michala Váky přímo v Třebíči. I tady zvedli ceny zatím jen o patnáct procent. Podle Váky se dneska v jeho prádelně pere třikrát méně prádla než před pandemií, místo čtyř tun prádla denně vyperou jen jednu tunu. Na obzoru jsou však Velikonoce, kdy pomalu začíná turistická sezona a práce přibude. „Museli jsme omezit provoz asi jen na tři dny v týdnu. Musel jsem propustit asi pět lidí. Teď snad až se oživí turistická sezona, budu moc vzít zaměstnance zpátky,“ dodal Váka.

Podle Asociace prádelen a čistíren je ohrožená téměř polovina provozoven v České republice a hrozí jim krach.