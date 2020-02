Ačkoliv se Vysočině koronavirus zatím vyhýbá, jihlavský Bosch Diesel coby největší zaměstnavatel v kraji již přijal preventivní opatření.

Bosch Diesel, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Zaměstnanci mají prozatím do konce března zakázány veškeré služební cesty do rizikových států, mezi které aktuálně patří Čína, Írán a vybrané oblasti Itálie. „Platí rovněž významné omezení služebních cest, zvláště do zemí Tchajwan, Hongkong, Makao, Japonsko a Jižní Korea,“ uvedl mluvčí firmy Bosch Group ČR Pavel Roman.