Nebezpečné a nezabezpečené místo hojně vyhledávala mládež nebo zvědavci. Hrozilo, že se tam někomu něco stane, bourání se nedalo nijak odkladát. K zemi loni šla hala s brusírnou a pecemi a další objekty. Stát zůstala vrátnice, komíny, bývalá modelárna a budovy, které našly už dříve nějaké využití. Od podzimu je v areálu klid a nic se tam neděje. Podle informací od majitele Lubomíra Hory nyní architekti pracují na územní studii. Kdy bude hotová, není jasné.

"Staré sklářské bytovky, kde byly prázdné byty, jsem lidem pronajal a oni si je zrekonstruovali. Z bývalé modelárny chci také udělat byty. Otázkou je, co bude s prázdním místem po halách, zda by tam také mohla být bytová zástavba. To vše je předmětem studie, která nabídne několik variant. Nevylučuji, že prázdný prostor prodám někomu jinému, zatím ale v tomto nejsem nijak aktivní," vyjádřil se ve čtvrtek Lubomír Hora s tím, že zájem o lokalitu bude, protože se nachází v centru obce a blízko vlakového nádraží.

Sklárny skončily v roce 2007. Několik objektů našlo využití, velká část ale zůstala prázdná a začala chátrat. Lubomír Hora je majitelem areálu asi dva a půl roku. Sklárny, kde probíhala téměř výhradně ruční výroba, dávaly práci stovkám lidí z širokého okolí.

„Vedle klasiky, jako jsou skleničky, vázy nebo mísy, v Dobroníně vznikaly i skleněné mozky, které Jiří Krampol rozdával ve svém televizním pořadu Nikdo není dokonalý,“ zmínil před časem jednu zajímavost František Kunst, který ve sklárnách v oddělení zásobování pracoval osmnáct let. Ten zavzpomínal i na svého otce, který pracoval přímo v huti a patřil k nejlepším místním sklářům. S ostatními se rád hecoval, kdo vyrobí větší číši. Jemu se podařil udělat to, co málokomu, číši o objemu 18 litrů.

Slavné sklárny nyní v podstatě připomínají už jen dva komíny, ty památkáři nedovolili zbourat, protože tvoří dominantu Dobronína.