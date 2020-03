Ekonomiku na Vysočině, stejně jako v Česku, pomalu drtí koronavirus. Počty nezaměstnaných rostou, přibývá lidí, kteří se začínají bát o svoji budoucnost. Někteří již zamířili na úřady práce. Podle odborářů může přijít o práci kvůli nákaze až půl milionu zaměstnanců a 100 tisíc živnostníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Doma, bez práce a v nejistotě, co bude dál. Tak to vypadá za pandemie koronaviru například v některých firmách, které se zabývají výrobou a montáží kabelů pro automobilový průmysl a spojovací techniku. Jinde zaznamenali pokles zakázek až o 50 procent, ale propuštění zatím nechystají. Koronavirus uzavřel brány například ve společnosti Camona v Chotěboři. Firma se podle šéfa Miloslava Koska zabývá kompletaci elektrických a elektronických komponentů. „Jsme teď doma, nemáme zakázky a vypadá to, že doma zůstaneme tak měsíc. Co bude dál, jaký to bude mít dopad na naší firmu, kolik lidí skončí na úřadě práce, to v téhle chvíli netuším,“ konstatoval Kosek.