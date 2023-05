Rád bych viděl zápas španělské La Ligy, říká Kutal z Kästle CZ

Celek Kästle CZ a.s. v minulém ročníku Zaměstnanencké ligy Deníku na Vysočině došel až do finále, kde ovšem nestačil na vítězný Agrostroj Pelhřimov. S jakými ambicemi vstoupí do středečního klání, které začíná v Polné ve dvě hodiny odpoledne? „Nezranit se,“ směje se Petr Kutal, product manager Kästle CZ a.s.

Petr Kutal. | Foto: archiv Petra Kutala