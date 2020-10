Jedním z lidí, kteří zavřená sportoviště řeší nejvíce, je Dominik Piwko z Humpolce. Nejen, že se nemůže věnovat svému koníčku, ale ztížilo mu to i práci. Je totiž fitness trenér v tamní Attack Gym. „Je to pro všechny velmi nepříjemné. Člověk je na něco zvyklý a teď to není. Pevně věřím že se vše brzy zlepší a dostane zpět do normálu,“ svěřil se Piwko.

Svým klientům se věnuje i nadále. „Pokračujeme v naší práci. Jsme neustále v telefonickém kontaktu, budeme chodit ven, dostanou úkoly, budou cvičit doma a podávat mi pravidelné zprávy a zpětnou vazbu. Je to sice výstup z komfortní zóny, ale na druhou stranu i další možnost se někam posunout,“ podotkl Piwko.

Posilovnu se teď snaží nahradit venkovními sportovišti. „Je potřeba nezapomínat, že jsou tu i jiné možnosti. Lidé mohou využít workout hřiště, chodit běhat, do přírody, cvičit na zahradě, nebo doma, i s vlastní vahou. Je důležité neskončit se zdravým životním stylem a nerezignovat. Pracovat na imunitě a zdraví bychom měli neustále,“ upozornil Piwko. „Já se svými klienty to nějak zvládnu, ale pro majitele fitness center je to velmi nepříjemné,“ dodal.

To potvrzuje i Hynek Svoboda ze sportovního a společenského centra Orlovna ve Žďáře nad Sázavou. „Těžko se mi hledají slova. Je to nepříjemná situace, nicméně chceme ji respektovat, takže se přizpůsobujeme. Přežití ale bude komplikované,“ reagoval Svoboda.

Vodní ráj je v červených číslech

Uvědomují si, že úbytek příjmů bude rozhodně znát. „Zatím bych nemluvil o ztrátách, ale v tuto chvíli jsme na čtyřiceti procentech běžných obratů. Problém to tedy nejspíš bude,“ prozradil Svoboda.

Omezení se ale netýkají jen posiloven. Zavřít musely i bazény. „Samozřejmě to chápeme a respektujeme, ale je to pro nás další těžká finanční rána. Už při první nucené odstávce jsme na tržbách přišli o milion a půl korun a máme obavy, že teď to bude podobné. Vodní ráj je v tuto chvíli v červených číslech,“ posteskl si Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

V bazénu teď dva týdny bude pusto. „Každé září máme odstávku kryté části, ale letos jsme pro ni využili čas při první vlně koronaviru na jaře. Teď tedy není, co bychom dělali. Nehledě na to, že by to stálo další peníze. Nezbývá nám nic jiného než vyčkávat a věřit, že to bude trvat opravdu jen čtrnáct dní,“ pokrčil rameny Málek.

Krach Vodního ráje ale prý nehrozí. „Dotujeme ho z jiných činností města Jihlavy. Určitě neskončíme, ale pokud by ta situace trvala dlouho, tak to bude velká finanční zátěž pro celou společnost. Jestliže máte provoz půl roku zavřený, tak je to prostě špatně,“ uzavřel Málek.