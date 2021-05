Majitelka kuchařského studia Gurmandie v Jihlavě Veronika Došková dříve pracovala čtrnáct let v korporátní společnosti. Pak dle vlastních slov hodila všechny pracovní jistoty za hlavu a vrhla se do podnikatelské džungle.

Její kuchařské studio, které na Jihlavě otevřela, je v krajském měřítku unikátní. „Nabízím kurzy vaření pro dospělé i pro děti. V prostorech studia se uskutečňují i mnohé firemní a soukromé akce. Nabízíme i catering, dorty a dezerty,“ jmenuje sympatická podnikatelka. Gastronomie jí opravdu baví. „Tato práce je naprosto úžasná. Potkávám tolik nových lidí, tolik příběhů. Mnohým kurzy pomáhají, jiní je berou jako relax. Po třech letech fungování mě i na ulici oslovují cizí lidé a nadšeně mi líčí, jak se chystají na některý z kurzů a jak už se těší,“ vypráví.

Při pohledu na kulinářské umění by přitom málokdo hádal, že Veronika Došková vystudovala vysokou školu v oboru aplikovaná matematika. „Vždycky jsem ráda pekla a vařila, ale nikdy jsem nesnila ani neuvažovala o tom, že by se to mohlo stát i mojí prací,“ usmívá se dnes. Vzpomíná přitom na zjištění, že zdravotní problémy typu celiakie nebo záněty lze urovnat jídlem. Na Vysočině přitom byla tehdy nouze o správné informace, fungující recepty a rady. A tak založila kuchařské studio.

Nebojí se žádat o kompenzace

Vše se nadějně rozjíždělo, ale přišel koronavirus. Vládní opatření na sebe nenechala dlouho čekat, odvážná podnikatelka ale nesedí s rukama v klíně. „Nebojím se žádat o kompenzace, firma je reálně zavřená a mé podnikání je radikálně omezeno jen na občasné upečení dortu. Ale mám úžasnou podporu v rodině a manželova práce naštěstí opatřeními zasažena není, a tak nemusíme řešit existenční problémy,“ říká.

Takové potíže ale má řada jiných osob podnikajících v gastronomii. „Je mi smutno, když vidím mé známé, pro které je gastronomie srdeční záležitostí, jak zoufale táhnou káru plnou dluhů a každý měsíc přidávají další balík,“ trápí Veroniku Doškovou. „Na kompenzace mnozí z malicherných důvodů nedosáhnou. Musí zaplatit nájemné, musí vyplatit mzdy, musí zaplatit odvody na zdravotní a sociální pojištění, a další a další fixní náklady, které za ně nikdo nezaplatí. Přesto s nadějí vyhlíží další měsíc, že už budou moct otevřít,“ líčí strasti majitelů restaurací.

Kuchaři, stejně jako další personál, tak mají brigády, přivydělávají si jako řidiči, uklízečky nebo doplňují zboží. Veronika Došková si uvědomuje, že covid je hrozbou a je třeba chránit zdraví. Uzavření restaurací ale už trvá příliš dloho. „Snažím se najít cesty, jak těmto mým známým pomoct. Aspoň trochu je podpořit a vyzvat lidi, aby si k těm okýnkům zašli něco koupit nebo si objednali dovoz obědu do práce. Také většina těchto restaurací a kaváren nabízí možnost zakoupení dárkových poukazů, které může kupující uplatnit jak na okénku, tak třeba k objednání občerstvení na domácí oslavu, nebo si počkat a posedět v podniku, až zase bude otevřený. Ale je potřeba tam jít teď,“ vyzývá závěrem.