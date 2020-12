Baví mě vymýšlet nové věci, říká cukrářka Barbora Lamačová

Pečení a cukrařina. To je pro Barboru Lamačovou nejen koníček a obrovská vášeň, ale zároveň i povolání. „Bavilo mě to vždycky, ale nikdy jsem si asi úplně nemyslela, že to bude něco, čím bych se mohla živit. Lásku k jídlu máme v rodině, takže to byl pro mě asi takový přirozený vývoj,“ přemítala mladá cukrářka.

Předchozí 1 z 6 Další Zdroj: archiv Barbory Lamačové Pečení se naplno věnuje zhruba šest let. „Často už převažují starosti a stres, ale to k tomu samozřejmě patří,“ doplnila Bára Lamačová. Maniak na pečení všeho sladkého, jak se Bára sama nazvala, tvoří pod značkou Bara Bakery. Není však na to sama. Od začátku ji v jejím snu podporuje rodina. „Museli jsme z části domu udělat malou výrobnu, kde jsem pekla dorty na zakázku, svatby a tak dále. Chodily jsme s mojí mamkou na farmářské trhy, na vánoce se peklo cukroví, mamka začala péct chleby a tak nějak postupně vše vznikalo. Mým snem bylo vždy mít kavárnu, abych měla kde ty své dortíky prodávat,“ řekla. Zdroj: archiv Barbory Lamačové Na její dortíky, zákusky a pečivo mohou lidé narazit především v kavárně café 8smička, která sídlí v humpolecké zóně pro umění, ve floristické kavárně Na Pomezí v Nové Bystřici, na svatbách nebo také na rodinných oslavách. „Zcela upřímně je to šílenství. Letošní rok pro nás byl opravdu extrémně náročný. Velké díky patří všem kolegyním ve výrobě i v kavárně, které to s námi zvládly, protože letní sezona, svatby a do toho další zakázky a všechno to stíhat v perfektní kvalitě je opravdu někdy nadlidský výkon,“ zhodnotila uplynulý rok Lamačová. Zdroj: archiv Barbory Lamačové Vášnivá pekařka a cukrářka vystudovala hotelovou školu v Pelhřimově a nechala se inspirovat v zahraničí. „Ještě před ukončením školy jsem samozřejmě musela přemýšlet, co dál. Vysoká škola mě úplně nelákala a raději jsem se chtěla začít naplno věnovat pečení. Plán byl takový, že se nechám zaměstnat v nějaké cukrárně, kavárně nebo jiné výrobně, ale žádná z nabízených pozic mě nezaujala natolik, abych si řekla, tak tady se chci něco naučit. Věnovala jsem tedy čas samostudiu, cestování a navštěvování podniků v cizině, abych zjistila, jak to dělají jinde,“ popsala své začátky Bára Lamačová. Zdroj: archiv Barbory Lamačové Od zahraničních cukrářů se inspiruje i nadále. „Zároveň, když někdo z rodiny někam jede a navštíví cukrárnu či kavárnu, tak posílají fotky, abych viděla, jak to zase dělají jinde. Myslím si, že je důležitě se v jakémkoliv oboru neustále vzdělávat, protože myslet si, že umím vše, je největší chyba,“ sdělila. Od svatebních dortů si Bára ráda odskočí i k vánočnímu cukroví. „Cukroví pečeme každý rok na zakázku. Vždycky si říkám, že letos už péct nebudeme a pak mi to stejně nedá a nakonec ho vždy děláme. Nikdo to nechápe, ale mě vlastně výroba cukroví strašně baví. Je to taková úleva od těch svatebních dortů,“ prozradila. Zdroj: archiv Barbory Lamačové Nejvíc ji však na pečení baví, když má volné ruce a může popustit uzdu fantazii. „Nejvíc mě baví, když vím, že mám relativně volný den, zavřu se ve výrobně a vymýšlím si nové věci, dělám dort, kde mi nechali klienti volnou ruku a nebo si prostě peču na co mám náladu a chuť. Poslední dobou se to sice často nestává, ale o to více si vážím takových dnů, kdy to možné je,“ usmála se milovnice sladkého. Zdroj: archiv Barbory Lamačové Dodala, že současná situace ovlivnila samozřejmě i ji. „Je to těžká doba, ale snažili jsme se vždy vymyslet něco, jak naše produkty k zákazníkům dostat i přes zavřenou kavárnu. V jarní vlně jsme rozváželi lidem produkty domů. Teď na podzim už jsme měli výdejové okénko, do toho pečeme cukroví, takže naštěstí si úplně na nedostatek práce nemůžeme stěžovat, ale určitě se to nedá srovnávat s plně otevřenou kavárnou a normálním provozem,“ řekla Bára Lamačová s tím, že v této situaci byli rádi za každý prodaný kousek dortu a pečiva.

