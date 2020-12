Bukhbilegt Erkhbayar: Vaše město nás přijalo za své

Bukhbilegt Erkhbayar je mongolský soudní tlumočník. Dnes žije a pracuje v Havlíčkově Brodě. Na jaře on a komunita Mongolů, která pracuje v Brodě ve firmě Futaba dokonce uspořádala sbírku pro havlíčkobrodskou nemocnici. Protože, jak zdůraznil Bukhbilegt Erkhbayar, město je přijalo jako své a dalo jim domov, tak mu to chtěli oplatit. Žije v Česku, ale oženil se s Mongolkou, protože, jak říká, jednou se chce na důchod vrátit do Mogolska. a žena se střední Evropy by si na, pro ni exotickou zemi, asi těžko zvykala.

Předchozí 1 z 6 Další Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni Žijeme v Havlíčkově Brodě. Našli jsme tu práci, bydlíme tady, máme tu rodiny. Město nás přijalo za své, tak jsme v době nákazy koronavirem chtěli udělat pro město Havlíčkův Brod aspoň něco málo na oplátku. Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni Mongolové chtěli nejdřív šít ochranné roušky, ale pak ten nápad zavrhli. Ne každý z nás umí dobře šít. Navíc jsme se dozvěděli, že roušky už šije Pleas. Tak jsme se rozhodli, že bude lépe, když uspořádáme sbírku. Peníze pak věnujeme v Brodě někomu, kdo to potřebuje Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni Najít někoho, kdo by peníze skutečně rozumně a účelně využil, není vůbec jednoduché. Proto jsme se obrátili na Havlíčkobrodský deník. Žijeme v Brodě sice dost dlouho, ale zas město tak dobře neznáme. Tak jsme požádali o radu novináře, protože to pro nás byla záruka serioznosti. Někdo si řekne, že 23 tisíc není tak moc, ale pro nás to málo není. Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni Chtěli jsme aby ty peníze skutečně někomu pomohly. Protože ,jak říkáte vy Češi, každá koruna dobrá. Deník nám poradil, abychom peníze věnovali nemocnici a pomohl nám celou věc zprostředkovat. Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni I tady v Česku slavíme svoje svátky například Naadam. Mongolsky hra, soutěž nebo zápas je naším největším svátkem, Podstatou svátku jsou typicky mongolské disciplíny jako zápas, jízda na koních a lukostřelba. Muži soutěží o ceny rovněž ve zvláštní společenské hře která spočívá v cvrnkání speciálně upravených kamenů na cíl vzdálený několik metrů. Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni Ženy se při našich oslavách vždycky oblékají do nejlepších šatů co mají doma ve stylu národních krojů. Podávají se naše mongolské speciality, chlapci soutěží v běhu, zápasí spolu. Mongolská kultura je pro Čechy barevná, zvláštní a exotická.

