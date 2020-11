Už na jaře jsme citovali slova pětapadesátiletého Miroslava Hassla z Třince Dolní Líštné, který se tehdy Deníku vyznal, že zažívá krušné časy. Čtyři roky marně hledal pořádnou práci, nikde ho nechtěli kvůli věku a zdraví. A když se od letoška rozhodl postarat o sebe sám a otevřel si malou vesnickou hospodu, musel ji při jarních opatřeních zavřít.

„Když jsem otevřel hospůdku, bylo to těžké, jelikož bylo zimní období. Jakmile si už začali místní lidé zvykat, musel jsem zavřít kvůli prvnímu nouzovému stavu. Ale těsně před začátkem podnikání jsem si vzal půjčku a nakonec vláda rozdávala docela dobré kompenzace, tak se to dalo přežít. Zaplatil jsem tak všechny platby za zavřenou hospodu a z půjčky jsem žil, splácel půjčku a hypotéku v domácnosti,“ vysvětlil třinecký živnostník, jak dokázal přežít jaro.

Pět stovek za den

Vypadalo to, že se z nepříjemné situace dostane. „Pak přišlo léto a vše spělo k normálnímu provozu. A ejhle, druhý nouzový stav. To již asi nerozdýchám, neboť finance z půjčky došly a kompenzace jsou katastrofické,“ stěžuje si živnostník a přidává podrobnosti: „Pořád se blekotá o Antivirus A, Antivirus B, nebo C, ale to je mi úplně na nic. To se na mne a mně podobné vůbec nevztahuje. Takže zbyl jen kompenzační bonus pět set korun na den a Covid Nájemné, což je další katastrofa. Mám sice vysokou školu, ale zjistil jsem, že jsem úplně neschopný v administrativě, a to jsem ekonom a pracoval jsem dvacet let v ekonomii ve státní správě. Takže zbylo jen pět set na den,“ říká Miroslav Hassl, který je přesvědčen, že v provozování hospůdky nebude moci ani po předpokládaném uvolnění opatření pokračovat.

Co by mu pomohlo? V tom má poměrně jasno. Lepší kompenzace od státu. „Chybí ošetřovné, jelikož dcerka dosáhla deseti let, mám ji ve střídavé péči. Chybí odpuštění záloh na platbách sociálního a zdravotního pojištění. A chybí moratorium na odklady splátek,“ vypočítává rezignovaný muž.

