Restaurace se jmenuje Na rybářské baště. Funguje už 20 let. Léta jsem jezdil se sanitkou, ale když jsem odešel do důchodu, říkal jsem si, co budu dělat dál. Byl jsem zvyklý být stále mezi lidmi a sedět doma, nudit se, to jsem si neuměl představit.

Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni