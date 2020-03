Za svoje úspěchy vděčím rodičům. Ti celých patnáct let vydělávali hlavně na moji sportovní kariéru, teď jim to mohu konečně vracet. Na motorce jezdím už od sedmi let. Začínal jsem na minibiku. Před tím jsem hrál fotbal, zkoušel judo, hledal jsem co by mě bavilo, až jsem si poprvé sedl na minibikovou motorku a byla to, jak se říká, láska na první pohled. Rodiče si mysleli že je to jenom takové krátkodobé poblouznění,ale to se hodně spletli.