Tak Blanka Kolářová Sudíková založila v roce 1992 Plaváčka ve Žďáru nad Sázavou. V současné době s úsměvem říká: „Tenkrát by mě vůbec nenapadlo, že to nakonec bude záležitost několika desetiletí.“

Upřesňuje, že Plaváček, jak jej většina veřejnosti zná, vůbec není pouze o výuce plavání dětí školou povinných. „Naše kurzy jsou určeny dětem od nejútlejšího věku. Chodíme do rodin, abychom postupně rodiče učili, jak s dítětem ve vaničce s vodou zacházet, jak jej polohovat a potápět, aby nemělo zábrany vůči vodě. A také vysvětlujeme, jak dítě postupně otužovat,“ líčí zakladatelka s tím, že plavání ve vaničce je pro dítě báječnou činností před spaním.

Podle jejích slov je dítě, které absolvuje od brzkého věku Plaváčka, mnohem lépe připraveno na pozdější plavání v bazénu. „Pro neotužilé malé děti mohou být počátky plavání v chladnější bazénové vodě těžší. Ty, které absolvovaly naše kurzy Plaváčka v útlém věku, s tímto problém nemívají,“ myslí si.

Podle jejích zkušeností, má v začátku kurzu většina rodičů obavy potopit dítě pod vodu. „V naší společnosti je stále zakořeněno, že pokud se miminko dostane pod hladinu, že se okamžitě nadechne. Jenže tak tomu není. Přirozený instinkt každého je, že když jej někdo vtahuje pod hladinu, tak voda do plic pronikne teprve tehdy, kdy se dostaneme do bezvědomí. Při pár sekundách ponoření zdravého dítěte do vody, kdy dítě samo instinktivně zadrží dech, není třeba mít obavy,“ říká zakladatelka Plaváčka.

Orientace ve vodě

Zhruba od roku a půl se děti v Plaváčku učí v bazénu orientovat se ve vodě, aby byly schopné najít směr a doplavat ke břehu.

„Už v tomto nízkém věku je v případě naší výuky takové dítě ve vodě poměrně samostatné a rodič pro něj ve vodě funguje jako pojistka. V našich kurzech se pod vodu v bazénu spolu s dítětem potápí i rodič. Po plavání se věnujeme saunování rodiče s dítětem, následnému ochlazení ve vodě a celý proces zakončujeme masáží. Při ní učíme rodiče, jak mají své dítě masírovat,“ popisuje výuku v Plaváčkovi Blanka Kolářová Sudíková.

V současnosti působí Plaváček ve 12 městech v ČR, výuku v něm zajišťuje stovka vyškolených instruktorek plavání. V průběhu roku pořádá Plaváček kromě klasických kurzů plavání pro děti i spoustu týdenních pobytových akcí pro rodiny s výukou plavání dětí ve věku od jednoho měsíce do 15 let. Domluvit si lze i skupinové či individuální lekce výuky plavání dětí. Individuální lekce od letoška poskytují ve vlastním bazénu Plaváčka v Praze.

Oslava výročí s festivalem



Plaváček slaví 30 let od svého založení třídenním rodinným festivalem Plaváček Fest, který se koná tento víkend v kempu Sázavský ostrov ve městě Sázava.



Program je nabitý od rána do večera – od plavání s dětmi, saunování a masáží až po divadelní představení a zpívánky pro děti, workshopy a přednášky pro rodiče, jarmark, večerní setkání u ohně a hudební program. V něm se představí i známí umělci a skupiny – Aneta Langerová, Nerez a Lucia, kapela Zrní nebo Midi Lidi.