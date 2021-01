Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

To co nás zlobí, je ta neustálá nejistota. Nevíme dneska, co bude zítra. S čím zas naše vláda přijde, co nám povolí a co zakáže. Takže nebudeme mít ani čas se na to pořádně připravit.