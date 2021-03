2Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Šít jsem začala kvůli dětem. Nemají totiž běžnou konfekční velikost. Tak jsem sedla k šicímu stroji. Na děti šiji od narození. Synovi je dneska deset let. Například kalhoty mu koupím, ale mikiny nebo trička šiji pořád. Stejné je to s dcerou. Ale na tu šiji pořád. Sukně, šaty, prádlo…U děvčat je to jiné, chtějí se oblékat a mít něco jiného než kamarádky.