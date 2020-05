Své Milovské perníčky peče Petra Kovaříková s láskou

Stejně důležité, jako pečení, je i samotné zdobení perníčků. Specialitou Petry Kovaříkové je zdobení marcipánem pomocí takzvaných embosovaných válečků. „Dalo by se říci, že perníčky zdobím na několik etap. Po upečení perníkového tvaru si nejprve připravím marcipán – používám pravý mandlový. Marcipán si ručně barvím do požadovaného odstínu – barvy se dají kombinovat, oblíbené jsou mramorované vzory, kde barva není zapracována stejnoměrně, ale tvoří jakýsi panašovaný vzor. Tuto obarvenou hmotu je dále třeba vyválet na tenkou placku, do které otisknu plastický vzor válečku. Poté vykrojím potřebný tvar, a ten nalepím švestkovými povidly na upečený perníček. Některé perníčky ještě dále zdobím klasickou linkou z cukrové polevy. Postup je poměrně zdlouhavý, ale výsledek stojí za to – esteticky i chuťově,“ popisuje výrobu sladké dobroty perníkářka.