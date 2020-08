Máte jedenáctiletá dvojčata, syna Josefa a dceru Magdalenu. Jak moc se u nich liší prepuberta?

Mohla bych udělat klidně nějakou studii na téma výchova dospívajícího muže a dospívající ženy. Dvojčata měla od začátku stejnou výchovu, stejné hračky, stejné oblečení. Nikdy jsem nebyla zastánce dělení na růžovou a modrou. A přesto vidím, že jsou naprosto jiní povahově a mají odlišné zájmy. Holky dospívají dřív, takže je dcera v něčem napřed, už prožívá pubertu, zatímco syn do ní teprve vklouzává. Myslím, že to nejnáročnější období mě s nimi teprve čeká, ale náznaky dospívání už napovídají, že jejich puberta bude výživná.

Zdroj: měsíčník GlancZa tři čtyři roky je třeba budete možná hledat po barech!

Toho se děsím! Sama jsem nebyla moc klidná, pubertu jsem měla veselou a pořád mi v hlavě zní taková ta věta: „Vrátí se ti to na dětech,“ kterou jsem vždycky nenáviděla. Období vzdoru a odvázanosti se člověk nevyhne, dříve nebo později si ho vybereme všichni. Někdo v tom raném věku a někdo až v dospělosti – teď nevím, co je lepší. Když to na mé děti přijde naplno, budu někde vedle nich, asi se neudržím to nekomentovat, budu se ale snažit podat pomocnou ruku, když bude třeba.

Vy už máte „pubertu“ za sebou?

Právě že si tím nejsem úplně jistá. (smích) Nevím, jestli nejsem už spíš nějaký klimakterický diblík, ale mám pocit, že dozvuky puberty v sobě stále cítím. Což teď může být výhoda, nebudu dětem tak vzdálená a budu je moct víc pochopit. Ale teď s Emmou, nejmladší dcerou, jsem už čtyřicetiletá matka, tak uvidím, jaká budu, až se puberta bude týkat jí! Emma se navíc zatím rýsuje jako nejsilnější osobnost z nás všech.

Máte k její výchově jiný přístup než u dvojčat?

Jasně, hlavně bude rozmazlenější, nemá totiž jen mámu a tátu, ale taky Pepu s Madlou, ti jsou o deset let starší a starají se, hýčkají ji, milují ji. Jsem z toho až dojatá!

