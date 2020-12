Hlavně se nezbláznit! To je motto mnoha žen z časů pandemie

Šířením koronaviru se do nucené karantény nebo izolace dostaly v posledních týdnech tisíce Čechů. Mnozí z nich tvrdí, že to není nic jednoduchého. Zatímco bezdětným lidem a rodičům teenagerů se v rámci mimořádného stavu, řekněme, ulevilo a situaci si dokonce užívají, těm, co mají malé děti, naopak vstávají vlasy hrůzou. Najdou se i tací, co hledají útočiště před ponorkou intenzivního rodinného soužití na toaletě či ve sklepě.

Koronavirus. Je tam? Nebo tam není? | Foto: Archiv Bohumily Čihákové

Hlavně vypnout. Nic neslyšet. Neodpovídat na žádné otázky. Jsem alergická už jen, když slyším slovo mami. Ano, rodina je základ státu, ale všechno má své hranice. Když vláda oznámila uzavření škol, vnímala jsem tato opatření jako nutnost. Izolovat se a chránit zdraví nás všech. Nenapadlo by mě, co vše se v našich životech změní. Lidé propadají panice. Zbytečně. Vyčistit hlavu si lze přitom běžnými "rituály" Přečíst článek › Zdroj: deníkDcera Karolina chodí na víceleté gymnázium a od prvopočátečního přechodu na distanční režim se výuka řídí každý den podle platného rozvrhu hodin. Ano, mají i hudební výchovu, tělocvik nebo výtvarku. Učitelé se snaží do dětí nahustit ještě víc než při běžné školní docházce. Dcera neustále vypracovává nějaké projekty, připravuje prezentace a pouští si videa, ze kterých má vyčíst odpovědi. Pravidelně píší testy na známky a musí se zapojovat v hodině. Ona sama si stěžuje primárně na distanci od kamarádů. Na otázky, jak to zvládá nebo jestli potřebuje pomoc ve škole, odpovídá: V pohodě mami a dokončí to ledabylým mávnutím rukou. Celý den v pyžamu Upřímně? Vždycky se mi uleví. Ráda bych jí pomohla, ale i pro mě je situace dost náročná. Den si musím rozvrhnout tak, abych se postarala ještě o mladší dvouletou dcerku a zvládla svoji práci, kterou nakonec doháním stejně po nocích. Celý článek čtěte ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí regionálních Deníků. Překvapení pod stromečkem. Podívejte se na tipy Deníku na dárky nejen pro ženy Přečíst článek › Dále si přečtete: - inspirace aneb jak být královnou'

